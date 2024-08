Christian Chávez se sincera sobre el distanciamiento en RBD

Christian Chávez ha compartido su perspectiva sobre el aparente distanciamiento que ha surgido entre los miembros de RBD tras terminar la gira “Soy Rebelde Tour”. El cantante abordó la situación con sinceridad, enfatizando que no se trata de un alejamiento, sino de diferencias en puntos de vista, algo que considera natural en cualquier relación, ya sea de amistad o familiar.

“Lo que pasa es que la gente romantiza todo, yo lo llegué a romantizar, romantizas el amor, romantizas las relaciones, y la verdad es que somos cinco personas completamente distintas, que tenemos formas de pensar distintas y a veces hay cosas en las que no estás de acuerdo. A veces pasa, con la familia pasa y en un grupo, pasa”, dijo en una reciente entrevista en el pódcast de YouTube “Pinky Promise”, conducido por Karla Díaz.

“No es que yo esté distanciado, sino que a veces no compartimos las mismas ideas, pero aun así el amor y el cariño y la admiración siempre va a estar, eso no cambia, eso después se habla”, añadió durante la conversación.

“A lo mejor hace un mes o hace dos meses yo no estaba bien con alguien, y pasa y después ves a esa persona y recuerdas todo lo hermoso que es estar con esa persona y vuelves a conectar. De pronto dices: ‘Yo no concuerdo con eso, no me gustó esto’, pero no quiere decir que las odies. Parte del amar a una persona es a veces no concordar con ciertas cosas”, le explicó a Karla.

Chávez expresó su disposición a mejorar la dinámica con sus compañeros, afirmando que confía en que esta fase difícil es temporal y que el cariño que han compartido durante años tiene más peso que cualquier desacuerdo actual. Por ello, aclaró que hay espacio para la reconciliación y la comprensión, ya que la historia y el amor entre los integrantes son fundamentales y prevalecen por encima de los conflictos momentáneos.

“Yo estoy abierto además a esta parte de dejar que las cosas sanen naturalmente y que el tiempo pase. Es parte de la condición humana y no todo el tiempo vas a estar feliz. No estoy peleado con nadie, tenemos comunicación todos porque al final estamos viendo varios temas de negocios porque somos una empresa, entonces hay que tener la cabeza fría y a veces el corazón mete cosas, pero son así, amores que matan, pero te hacen más grande. Al final el comprender que una persona es distinta a ti, es algo que siempre hemos hablado en el grupo. Sí quiero y creo que cada uno de nosotros quiere”, manifestó.

