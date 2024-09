¿Clarissa Molina se va de El Gordo y la Flaca?

En El Gordo y la Flaca entrevistaron a Clarissa Molina, quien desde hace años forma parte del show de entretenimiento de Univision y, debido a sus palabras de agradecimiento, hubo quienes creyeron que la dominicana se retirará del programa, pero en realidad no es así, pues seguirá junto a Raúl de Molina y Lili Estefan.

En una entrevista con la periodista colombiana Tanya Charry dijo que le daba gracias a Dios por formar parte de esta producción, pues considera que es una referencia dentro del mundo del entretenimiento.

Primero, la conductora recordó cuando le dijeron que estaría en la ‘Biblia del Entretenimiento’, como llaman al show de televisión.

“Me dicen vas a El Gordo y la Flaca y yo dije perfecto, porque es entretenimiento y de verdad que me estaba gustando el entretenimiento, pero digo ‘yo no sé nada de farándula, absolutamente nada, ¿qué voy a hacer ahí? Porque a mí no me gusta hacer esas preguntas y dije, bueno, fluye. Pero, gracias a Dios que yo caí en El Gordo y la Flaca porque de aquí han caído mis otras bendiciones, cliqueé con Rául rápido, con Lili, contigo, con todos”, dijo.

Luego, explicó que se siente feliz de haber sido seleccionada para este programa: “Siento agradecimiento, de verdad, mucho aprendizaje, hasta las mejores familias se pelean, muchas peleas, pero de cada una se aprende mucho, madurez, ya yo no soy la misma Clary del junio del 2016”.

Sin embargo, la frase que hizo ruido a muchos fue: “De verdad que me voy con una familia, sinceramente, desde Mariela hasta los chicos de aquí del piso”.

Ante esto, hubo quienes se preguntaron: “¿Por qué dice ‘me voy’, ya no va a estar en el show?”, “¿Cómo que te vas, la va a llorar soy yo?”, “Hasta yo quiero saber para dónde se va. Me avisan, porfis”.

Los comentarios fueron tantos, que en la cuenta en Instagram del programa aclararon que ella sigue en el show: “Ella no se va para ninguna parte”.

Dentro del programa, Clarissa Molina se ha convertido en una figura importante, que además ha conectado con el público, por eso estas declaraciones han encendido las alarmas de muchos, pero se quedará hasta el momento.

