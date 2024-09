Cristiano Ronaldo se muestra crítico con Manchester United y desata respuesta de Erik Ten Hag

El delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, continúa comprometido con el contenido multimedia fuera del fútbol y este miércoles se dirigió al Manchester United, club el que militó en dos etapas de su carrera, para sugerir una reformación total, incluyendo dirigirse directamente al técnico del equipo inglés, Erik Ten Hag.

Tras la invitación de Rio Ferdinand al canal de YouTube de Cristiano Ronaldo, llamado “UR: Cristiano”, el portugués le devolvió el favor asistiendo al “Rio Ferdinand Presents podcast”, donde cuestionó la dirección de los últimos años del Manchester United.

“El Manchester United necesita reconstruir todo, en mi opinión. El entrenador (Ten Hag) dice que no pueden competir para ganar la Premier y la Champions. El entrenador del Manchester United no puede decir que no va a luchar por ganar la liga o la Liga de Campeones“, señaló el cinco veces campeón de Europa.

Seguidamente ahondó en su comentario explicando lo que ha debido hacer Ten Hag, sobre todo reservarse su comentario de negar la posibilidad de ganar algún trofeo.

“Hay que pensar: ‘Oye, quizá no tengamos ese potencial, pero no puedo decirlo. Vamos a intentarlo’. Hay que intentarlo. Este club necesita tiempo para reconstruirse porque sigue siendo uno de los mejores del mundo, pero necesita cambiar. Ellos lo entienden. Es la única manera. Por eso se manifiestan, empiezan a cambiar de nuevo, la estructura del club, el presidente, las infraestructuras y todo, los dueños del club”, añadió.

El comentario pegó fuerte en el entorno de Erik Ten Hag

Por su parte Ten Hag no fue ajeno a los comentarios de Cristiano Ronaldo y opinó de sus comentarios, aunque con un ataque directo.

El estratega neerlandés cree que cualquiera como él tiene derecho a opinar pero que él lo hace desde “Arabia Saudita, que está muy lejos de Manchester.

Los problemas entre Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag no son nuevos y comenzaron cuando el jugador dio unas controversiales declaraciones al periodista inglés Piers Morgan en octubre de 2022, lo cual significó un choque directo entre ambos y que a la postre derivó en la rotura “de mutuo acuerdo” de su contrato con los Reds.

En su segunda etapa en el Manchester United, de 2021 a 2023, Cristiano disputó 54 partidos y marcó 27 goles. En su primera temporada tras la vuelta fue el tercer máximo goleador de la Premier League, además de marcar varios goles claves para que el United avanzara en la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, un par de derrotas al principio de su segunda campaña le relegaron al banquillo e hicieron que se rompiera su relación con Ten Hag.

Sigue leyendo: