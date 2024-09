“El último desafío”: Del Potro jugará su partido despedida ante Djokovic en Argentina

El tenista argentino Juan Martín Del Potro anunció que jugará su último partido ante su gente pero con un rival muy especial, ya que enfrente tendrá a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos: el serbio Novak Djokovic.

“Desafío: Competir con alguien en cosas que requieren agilidad, fuerza y destreza. Dos viejos amigos, dos rivales de siempre, se reencuentran una vez más para disputar “El último Desafío 2024″, anunció el oriundo de Tandil en sus redes sociales mediante un emotivo video.

En el inicio del posteo se puede observar al argentino, en off, elogiando la carrera y el talento del ex número 1 del mundo. Luego, el ganador del US Open 2009, le hizo un inesperado pedido: “Tengo un sueño. Quiero jugar en Argentino mi último partido y quiero que vengas”.

Nole, lejos de resistirte, contestó: “¿Me estás cargando? Obvio que vengo. Para ti, en Argentina, por supuesto”. Tras escuchar estas palabras, ambos se fundieron en un tierno abrazo. Vale destacar que esta idea ya se venía barajando desde hace algún tiempo y a fines de agosto el tandilense había dejado entrever la posibilidad con un video en el que sostenía: “Yo ya estoy listo, ¿y vos?”.

De esta manera, Djokovic, máximo ganador de torneos de Grand Slam, visitará la Argentina para participar en El Último Desafío ante Juan Martín Del Potro, que se llevará a cabo el domingo 1 de diciembre en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, con una capacidad para 15.500 espectadores.

Esta será la segunda vez que Djokovic se presente en una cancha de tenis en Argentina, después de su visita en 2013.

Del Potro y Djokovic se enfrentaron en 20 ocasiones en el circuito profesional. Se destacan la final del US Open 2018, en la que el serbio ganó 6-3, 7-6 y 6-3, y la semifinal de Wimbledon 2013, también para el de Belgrado con un ajustado marcador de 7-5, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3.

Del Potro, por su parte, obtuvo victorias notables en los Juegos Olímpicos. En la primera ronda de Río 2016, el argentino superó al serbio 7-6 y 7-6, y luego se quedó con la medalla de plata. En Londres 2012 y por la medalla de bronce, el tandilense se impuso por 7-5 y 6-4.

A lo largo de su carrera, Djokovic ha acumulado 24 títulos de Grand Slam: diez en el Abierto de Australia, siete en Wimbledon, cuatro en el US Open y tres en Roland Garros. También conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha sido número uno del mundo durante un récord de 428 semanas. En total, ha ganado 99 títulos, entre ellos siete ATP Finals y 40 títulos de Masters 1000.

