La nueva canción de Yailin La Más Viral será junto a famoso reguetonero

Si hay algo que ha demostrado Yailin La Más Viral luego de haber terminado con Tekashi 6ix9ine es que está enfocada en su carrera artística, pues se le ha visto en varios proyectos y uno de ellos incluye al famoso reguetonero Randy, del exitoso dúo Jowell y Randy.

Luego de varios días de polémicas, a la artista se le vio junto al puertorriqueño, con quien prepara una nueva canción.

En la descripción de la publicación, Randy indicó: “Otro palo con la niña, Yailin La Más Viral. Dejen que escuchen, la Yaya rompió feo”.

Muchos usuarios criticaron al famoso por este trabajo musical que todavía no han estrenado. Algunos de los mensajes que le dejaron fueron: “Randy, no caigas, acabaste de recuperar tu vida”, “No, Randy, tú no, huye de Chernobyl”, “¿Cómo arruinar tu carrera en minutos?”, “Noo, Randy, please con eso. Por favor, Dios mío, qué está pasando”.

Otros escribieron: “Randy, tú eres el que darás el ejemplo, el que sabe que lo que hace ella no es cantar, ni tampoco modelo a seguir”, “Amor y paz entre las chivirikas y Randy”.

Yailin La Más Viral se ha enfocado no solo en proyectos artísticos, sino también en algunos personales como la construcción de su penthouse en la República Dominicana.

En una publicación que hizo en Instagram, se vieron varios detalles del que será su hogar en el país caribeño.

En el video se le vio bailando con un conjunto deportivo de color gris, mientras algunas personas trabajaban para construir su penthouse.

Este hecho alegró a muchos fanáticos de Yailin La Más Viral, pues consideran que es otra forma de irse superando y logrando metas importantes como mujer.

“Felicidades, mi Yai”, “Viviendo, siendo ella”, “Yailin tan linda”, “Te lo mereces, hija, sé que has sufrido mucho y vale la pena que disfrutes de tus gozos”, escribieron algunos usuarios.

