Presidente de Tigres confirma la permanencia de Samir Caetano

El presidente de los Tigres de la UANL, Mauricio Culebro, decidió hablar sobre la situación que atravesaba el club con el futuro del brasileño Samir Caetano y aseguró que el defensor se mantendrá dentro de la organización por lo que resta del torneo Apertura 2024 de la Liga MX y ya fue registrado de manera permanente.

Estas declaraciones las realizó el directivo durante una entrevista ofrecida para Mediotiempo, donde detalló que el jugador sudamericano se mantendrá en el club al no registrarse su salida de la institución universitaria.

“La ventana cierra ya el sábado y Samir es jugador de Tigres, es profesional y siempre está para sumar a la institución y cualquier jugador que esté para sumar será bienvenido. Como lo dijo Pauno hace rato, la idea es que Samir se incorpore al primer equipo y que siga sumando y que nosotros lo apoyemos para que sigamos haciendo más fuerte a este equipo”, expresó.

El presidente de los Tigres detalló que el objetivo del club es tener el mejor desempeño posible y eso se ha visto reflejado en este arranque de competencia por mantenerse invictos en las primeras seis jornadas del torneo Apertura y ubicarse en la segunda posición de la tabla general con un total de 14 unidades acumuladas producto de cuatro triunfos y dos empates.

“La idea que buscamos siempre es seguir haciendo estas incorporaciones y seguir fortaleciendo al plantel. Por supuesto que estamos satisfechos, empieza el torneo y se empieza a notar la idea de Pauno y la que nosotros como directiva queremos poner en el equipo con las contrataciones y todavía falta mucho, esperemos seguir por ese camino”, agregó.

“Eso habla bien de la institución, si ves el evento hoy y escuchas los testimonios los estudiantes y lo que queremos hacer para inspirar a estas nuevas generaciones y sociedad, creo que ese es el reflejo de lo que pasa en Tigres y el por qué estos jugadores no le puedes decir que no a Tigres. No sólo por lo que pasa dentro de la cancha sino afuera”, concluyó.

