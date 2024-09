Amara La Negra cuenta cómo le destrozaron una de sus casas

Amara La Negra contó en el programa Desiguales, que transmite Univision, cómo en una oportunidad le destrozaron una de las casas que alquila en República Dominicana a través de la plataforma Airbnb.

En el show de entretenimiento, dio detalles de este lamentable hecho que ocurrió con una de sus propiedades.

Además de esto, compartió un video en el que se vio cómo quedó esta casa luego de los daños que causaron.

Amara La Negra habla de los daños que sufrió su casa

“En mi caso yo que tengo propiedades en la República Dominicana para Airbnb, me ha ido súper bien, pero sí tuve un caso donde llegaron unos extranjeros de Nueva York y me acabaron con el apartamento, tiraron habichuelas, frijoles, el empapelado lleno de sangre, me rompieron todo, la lavadora, la secadora, el toilet”, contó Amara La Negra.

Pero, ¿por qué decidieron dañarle su casa? La razón fue bastante clara y es que la conductora le reclamó a estos inquilinos por haber excedido el número de personas permitidas.

“Lo hicieron como una venganza porque era solamente para cuatro personas y un día cuando voy a revisar, porque vi demasiados carros afuera, había 13 personas dentro del apartamento, niños chiquitos y todo, un desastre”, comentó.

En el programa, acudió un experto sobre el tema, a quien le preguntó: “A la misma vez, ¿cómo uno como host se puede cuidar de que llegue todo tipo de loco en tu propiedad?”.

El especialista le explicó que la plataforma tiene una opción conocida como Aircover, que se trata de un seguro incorporado de Airbnb que cubre estos daños en algunas ocasiones.

Los televidentes de Desiguales reaccionaron a esta denuncia de Amara La Negra con mensajes como: “Soy dueña de Airbnb y me han destrozado los apartamentos y no pasa nada. En cambio un huésped se queja y le devuelven todo. Muchas veces no es justo”.

Otros escribieron: “Eso me pasó y me desencanté. Metieron como 15 personas y como venganza desbarataron el apartamento tan bonito”.

