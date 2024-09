Chuy Almada revela quién es su favorito en La Isla: Desafío Extremo

Chuy Almada, quien fue eliminado esta semana del reality show La Isla: Desafío Extremo, dijo que Adrián Di Monte es su favorito para ganar la competencia que Telemundo graba en Turquía.

Durante una entrevista con el programa La Mesa Caliente, el experto en fitness dijo que luego de salir del programa se siente más tranquilo.

“Es muy diferente, ya que sales es muy diferente al Chuy aquí sentado, bien comido, rodeado de sus seres queridos al Chuy que estaba allá, te pones muy vulnerable”, afirmó.

Aylín Mujica, quien formó parte de esta experiencia, le reconoció que es así, pero que lo más difícil es no alimentarse bien.

Después de esto, el mexicano reveló que le gustaría alguien de los Tiburones, en especial su compañero Adrián Di Monte. “Lo veo muy fuerte”, comentó.

Chuy Almada, eliminado de La Isla: Desafío Extremo

El experto en fitness no logró continuar en esta experiencia y luego de que anunciaran su salida compartió un mensaje con los televidentes.

“Me siento feliz con mi desempeño, yo vine a demostrarme a mí mismo si podía sobrevivir con una lata de frijol, si podía hacer este tipo de retos que yo nunca había hecho, me sorprendí a mi mismo, me di cuenta que yo era capaz de eso y de mucho más. Por eso me quedo tranquilo, porque me demostré a mí que soy más fuerte de lo que creía”, afirmó.

Dijo que aunque se va triste y va a extrañar mucho a sus compañeros, le duele más verlos tristes y rotos porque se terminó su tiempo en la competencia.

Confesó que extraña a su hijo y por eso cree que su eliminación es algo positivo justamente porque podrá verlo.

“No me da pena decirlo, yo sé que aquí hay mamás, papás y a lo mejor ellos también los extrañan (a sus hijos) y no es una competencia de quién extraña más, pero lo que siento aquí, no me hace bien, no me gusta vivir con un sentimiento de tristeza, soy una persona sumamente feliz, me despierto feliz, me duermo feliz y yo quiero que en mi vida siga apareciendo la felicidad y estar rodeado de la gente que amo”, comentó.

