Eduardo Santamarina aclara si Sebastián Rulli tiene implantes

Sebastián Rulli ha sido conocido por su notable físico, resultado de un estilo de vida dedicado al ejercicio y al cuidado personal. La controversia sobre posibles procedimientos estéticos, como un trasplante de pectorales, ha sido objeto de especulación durante bastante tiempo. Sin embargo, su amigo y colega Eduardo Santamarina defendió a Rulli, afirmando que no tiene ningún tipo de relleno estético.

Esta situación refuerza la idea de que el actor confía en su régimen de entrenamiento y en una buena alimentación para mantener su apariencia física. A menudo en la industria del entretenimiento, se generan rumores sobre procedimientos estéticos, pero muchos artistas prefieren atribuir sus resultados al esfuerzo y la disciplina en el gimnasio.

“Me consta, me consta, porque le he dado sus besitos ahí; los he tocado (sus pectorales) y no, no, no (son falsos). (Sebastián Rulli, Gabriel Soto), que además los quiero profundamente, y Pepe Ron, qué bárbaros la disciplina, que ya la quisiera yo, de como comen, como se cuidan y el ejercicio que hacen; [por eso] los cuerpos que tienen. Pantorrilla, hombro y todo”, le respondió a los reporteros.

“Siempre me he sentido muy bien con mi cuerpo. Porque también lo gordito, lo pachoncito también tiene su encanto. No se puede decir que todos tengamos el cuerpo de (Sebastián) Rulli o de (Gabriel) Soto, no, no, no. Ya ven que yo subo y bajo, subo y bajo, como el pinche peso (mexicano)”, agregó.

Santamarina siguió opinando sobre los arreglos y trasplantes estéticos. Por ello, agregó que la moderación es un aspecto clave en este tema, ya que permite mantener una apariencia saludable y natural. Además, el actor siempre estará de acuerdo a este tipo de retoques cuando se realicen de manera consciente y responsable.

“No estoy en contra (de los arreglos estéticos). No tengo ningún implante ni en los dientes. Pero estoy a favor de cirugías y todo. Estoy a favor de la gente que lo hace, que lo usa, pero siempre de una forma estética, que se vea bonita; que no abusen, porque luego se meten en aquellos rollos y ¡ay mamacita!”, añadió durante la conversación con los periodistas.

