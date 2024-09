La realidad de conducir alcoholizado en EE.UU.: Estadísticas alarmantes

En Estados Unidos, cada 39 minutos muere una persona en un accidente relacionado con la conducción en estado de ebriedad. Esta estadística alarmante se traduce en 37 vidas perdidas diariamente debido a decisiones imprudentes al volante.

A pesar de los riesgos evidentes y las campañas de concientización, millones de estadounidenses siguen optando por conducir después de haber consumido alcohol u otras sustancias que alteran la percepción.

Para conmemorar el Día Nacional de la Sobriedad, que se celebra el 14 de septiembre, Michael & Associates, un prestigioso bufete de abogados de defensa penal con sede en Austin, Texas, llevó a cabo una exhaustiva encuesta a 1,500 estadounidenses. El objetivo: comprender mejor qué impulsa a las personas a ponerse al volante cuando sospechan que podrían estar alcoholizadas.

Estadísticas alarmantes sobre la conducción bajo efectos del alcohol en EE.UU.

Los resultados de la encuesta son, cuanto menos, preocupantes:

* El 37% de los estadounidenses admitió haber conducido sospechando que estaban tomados.

Más del 25% de este grupo ha estado involucrado en un accidente relacionado con el alcohol en algún momento de sus vidas.

* El 33% confesó haber conducido después de consumir 3 o más bebidas en un lapso de dos horas.

Estas cifras no solo revelan la magnitud del problema, sino que también subrayan la urgente necesidad de abordar esta cuestión desde múltiples ángulos: educativo, legal y de salud pública.

Uno de los aspectos más preocupantes que revela la encuesta es la percepción distorsionada que muchas personas tienen sobre su capacidad para conducir después de beber. Las principales razones citadas para conducir en estado de ebriedad fueron:

1) No sentirse incapacitados

2) Tener que conducir solo una distancia corta

3) Pensar que era seguro hacerlo

Esta percepción errónea se ve agravada por el hecho de que, incluso, pequeñas cantidades de alcohol pueden afectar significativamente la capacidad de conducción. Según datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), en 2022, 2,337 personas perdieron la vida en accidentes relacionados con el alcohol, donde el conductor tenía una concentración de alcohol en sangre entre 0.01 y 0.07 g/dl, por debajo del límite legal de 0.08%.

Es crucial entender que la “intoxicación” no siempre se debe al consumo de alcohol. La encuesta reveló que el 15% de quienes admitieron conducir intoxicados atribuyeron su estado a medicamentos recetados. Más del 60% de los encuestados ha consumido en algún momento medicamentos que pueden alterar el estado de ánimo y la percepción.

El Dr. Jason Kellogg, destacado psiquiatra y director médico del Hotel California by the Sea, explica: “La naturaleza compulsiva de la adicción a menudo anula el pensamiento racional. Las personas experimentan dificultades para evaluar su propio estado físico y mental con precisión. Esto lleva a los usuarios a subestimar o pasar por alto por completo lo incapacitados que están realmente”.

Consecuencias legales y personales de conducir alcoholizado

La encuesta también arrojó luz sobre las consecuencias legales de conducir bajo la influencia del alcohol:

* El 31% de quienes admitieron conducir ebrios fueron detenidos y arrestados por la policía.

* El 20% fueron detenidos e interrogados, pero no arrestados.

* La mayoría de las detenciones resultaron en una liberación o advertencia.

* Aproximadamente, el 20% de las detenciones de tráfico terminaron en arresto.

Sin embargo, las consecuencias van mucho más allá de una simple multa o una noche en la cárcel. Jessica Plonchak, trabajadora social clínica autorizada y directora clínica ejecutiva de ChoicePoint, advierte sobre las consecuencias a largo plazo: “Conducir bajo los efectos del alcohol es un delito grave y las condenas suelen tener consecuencias duraderas. Puede causar un trauma significativo a otras personas, dificultar la búsqueda de vivienda o empleo, y resultar en la suspensión del permiso de conducir, lo que complica la vida cotidiana”.

Los expertos consultados coinciden en que el enfoque puramente punitivo no es suficiente para abordar este problema complejo. Marsha Stone, fundadora y directora ejecutiva de Foundation Stone Family of Programs, argumenta: “La triste realidad es que aplicar medidas punitivas a conductas causadas por el alcoholismo o la adicción simplemente no funciona. Cuando pensamos en el alcoholismo, debemos recordar que se trata realmente de una enfermedad cerebral y que hay muchos otros factores involucrados, como el trauma, la genética y más”.

El impacto en la salud pública y la seguridad vial de manejar intoxicado

Las estadísticas presentadas en este estudio no solo son alarmantes desde el punto de vista individual, sino que también representan un serio problema de salud pública y seguridad vial.

Con aproximadamente un millón de arrestos por conducir en estado de ebriedad cada año en EE.UU., es evidente que las estrategias actuales para combatir este problema no están siendo completamente efectivas.

La Dra. Maria Knobel, médica generalista certificada internacionalmente en medicina del estilo de vida, ofrece una perspectiva sobre cómo el consumo crónico de sustancias afecta la capacidad de toma de decisiones: “Las funciones ejecutivas del cerebro, que incluyen procesos críticos como el autocontrol y la toma de decisiones, se ven notablemente alteradas por el consumo crónico de sustancias. Este deterioro afecta la capacidad de una persona para evaluar objetivamente su propio estado cognitivo y físico”.

Los resultados de esta encuesta y las opiniones de los expertos sugieren la necesidad de un cambio de paradigma en cómo abordamos el problema de conducir bajo la influencia del alcohol y otras sustancias. Algunas posibles direcciones para el futuro podrían incluir:

* Educación más efectiva: Campañas que no solo adviertan sobre los peligros, sino que también eduquen sobre cómo el alcohol y las drogas afectan específicamente la capacidad de conducción.

* Enfoque en el tratamiento: Considerar alternativas a las medidas puramente punitivas, especialmente para casos que involucren adicción.

* Tecnología de prevención: Fomentar el desarrollo y la adopción de tecnologías que puedan prevenir que vehículos sean operados por conductores intoxicados.

* Políticas de transporte alternativo: Promover y facilitar opciones de transporte seguro para personas que han consumido alcohol.

* Investigación continua: Seguir estudiando los factores que llevan a las personas a conducir intoxicadas para desarrollar estrategias de prevención más efectivas.

Los datos presentados en este estudio son un claro llamado a la acción para toda la sociedad. Conducir bajo la influencia del alcohol o drogas no es solo una decisión personal equivocada; es un problema que afecta a comunidades enteras y que requiere una respuesta coordinada y multifacética.

Mientras que la responsabilidad individual sigue siendo crucial, es evidente que necesitamos abordar este problema desde múltiples ángulos: legal, médico, educativo y social. Solo a través de un esfuerzo concertado podremos esperar reducir significativamente el número de vidas perdidas y afectadas por esta peligrosa práctica.

