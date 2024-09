Manager de los Dodgers no descarta a Shohei Ohtani para una posible aparición en playoffs como lanzador

Ya hace poco más de un año que Shohei Ohtani sufrió una rotura de ligamentos en su codo derecho. La cual le ga impedido actuar como lanzador en toda la temporada 2024 con su nuevo equipo Los Ángeles Dodgers.

Sin embargo el japonés parece mostrar una rápida recuperación luego de someterse a una operación Tommy John el pasado mes de diciembre. Tanto así que el manager de los Dodgers, Dave Roberts, comentó recientemente que no descartaría una posible aparición de Ohtani como lanzador en los playoffs este año.

“No diría que de ninguna manera. No voy a cerrar la puerta al 100% que pueda ayudarnos desde el montículo en los playoffs”, dijo Roberts sobre el desarrollo de Ohtani como lanzador.

Shohei Ohtani realiza lanzamientos en terreno plano antes de su ingreso a una corta sesión de bullpen. Crédito: Ashley Landis | AP

Las declaraciones que recogió recientemente Los Ángeles Times aseguran que Roberts estaría dispuesto a usar a Ohtani en los playoffs, siempre y cuando la situación así lo amerite.

“Si estuviera escribiendo el guión de una película o un libro, no me sorprendería que saliera de la rehabilitación y apareciera para el último lanzamiento de playoffs“, explicó el timonel del equipo californiano.

Sin embargo, Roberts sabe lo riesgoso que sería adelantar el regreso de Ohtani como lanzador. Por eso prefiere mantenerse cauto y paciente para que pueda regresar al 100% para 2025.

“El problema es que en realidad no ha lanzado en más de un año. Si saliera y le sale mal, no vale la pena sufrir una posible lesión. No se puede duplicar el estrés de esa entrada. No creo que valga la pena“, añadió.

La última salida de Ohtani como lanzador fue cuando aún jugaba con los Angels el 23 de agosto de 2023. En aquella oportunidad ante los Cincinnati Reds tuvo que salir del encuentro luego de lanzar apenas 1.1 innins tras sentir molestias en su codo.

La pasada temporada en 23 salidas como lanzador Ohtani dejó una efectividad de 3.14 con récord de 10-5. con 167 ponches. Por lo que cuando esté 100% recuperado de su brazo para lanzar, seguramente será una pieza muy importante en la rotación de los Dodgers.

