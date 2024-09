Mariana Seoane contó la razón por la que no tuvo hijos

Mariana Seoane ha tomado una decisión personal y consciente sobre su maternidad, optando por no convertirse en madre a pesar de haber considerado esa posibilidad en el pasado. A través de la congelación de sus óvulos hace diez años, dejó abierta la opción, pero ahora se siente satisfecha con su elección de no formar una familia tradicional.

“Sigo pensando que quiero encontrar una pareja y, ahora, ya no tengo ganas (de ser madre) y se vale. No haber sido madre no siento que me haga hacer menos mujer, ni me quedé con las ganas. Quiero que lo sepan. Para todas esas señoras, más bien, que han querido ser madres y que no han sido o no pueden. O decidieron no serlo, como en mi caso”, dijo en exclusiva para ‘De primera mano’.

La cantante mexicana de 48 años también agregó: “Porque yo si quería el combo completo, quería un hombre para poder tener hijos. Veo lo que sufren las madres solteras y mis respetos a todas ustedes. Solamente, por el amor que le tengo a mi mamá, ustedes sabrán cuánto respeto a las mujeres y madres”.

La actriz se siente feliz con su vida actual y se muestra abierta al amor, lo que indica que sigue valorando las relaciones personales. Su enfoque refleja una postura empoderada sobre las decisiones reproductivas y el tipo de vida que desea llevar. La interpretación de la canción ‘La reina de la cumbia’ también puede evocarse en su propio trayecto sentimental, donde ha experimentado momentos significativos, pero ha determinado que su felicidad no depende de la maternidad.

“Cuando me preguntaban tanto si iba a ser mamá, congelé mis óvulos, a los 38 años. De esos óvulos buenos, cuando me hicieron la extracción, quedaron tres muy buenos, supuestamente, estaban calificados. Ahora que mi hermana, que trató de embarazarse también, me dijo ‘porque no checas si tus óvulos están bien. Igual un día te animas y, a lo mejor, puedes alquilar un vientre, o no sé’. Y le dije ‘vamos a revisar los óvulos’ y no estaban bien. Dios es sabio, no estaban bien”, expresó la cantante en el programa.

Sigue leyendo:

· Madre de Mariana Seoane otra vez le detectaron cáncer

· Mariana Seoane dice que podría ser una muy buena “Aventurera”

· Mariana Seoane se declara “felizmente borracha”, pero asegura que no tiene una adicción