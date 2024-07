Mariana Seoane dice que podría ser una muy buena “Aventurera”

La actriz Mariana Seoane dijo recientemente muy segura de sí misma que podría ser una muy buena “Aventurera”, aunque revela que por el momento no le ha llegado ninguna invitación del productor Juan Osorio para sumarse a la obra de teatro.

¡Adiós Irina Baeva! Juan Osorio confirma nueva “Aventurera” tras fuertes críticas

La actriz compartió frente a varias cámaras de televisión que ella cree que podría dar un muy buen show como vedette en la famosa puesta en escena, la cual tiene por ahora como protagonista a Irina Baeva.

“Tengo las tablas y la trayectoria. Canto, bailo, actúo, o sea, sí podría hacerlo. Pero todavía no me ha buscado Juan, así que no es necesario pensar en ello si no hay propuesta“, dijo.

“Sí podría hacerlo (tomar el lugar), pero también es un toro grande entrar a un proyecto que no le ha ido bien, es como levantar a un muerto, ¿Cómo le haces?“, agregó.

Respecto a qué opina de la actuación de la rusa y todas las declaraciones que ha habido alrededor de su participación, sobre todo haciendo hincapié en que no da el ancho, Mariana Seoane también dio su punto de vista.

“Yo creo que Irina Baeva se queda (en “Aventurera”), hay que darle la oportunidad”, aseguró.

Mariana Seoane dijo que considera injusto cómo ha sido tratada Irina Baeva y dejó en claro que ella no la crítica.

“Siento que las bajas ventas son por varias coas, no solo es el tema de Irina. Ojo, que yo la he apoyado, no he dicho nada porque no he visto la obra y no puedo juzgar sin haberla visto”.

Algunas personas aseguran que Mariana Seoane haría a un gran papel como ‘Elena Tejero’, pues consideran que la mexicana es una artista que canta, baila, actúa y es sensual, aunque la propuesta aún no le ha llegado.

Se espera que en estos días Juan Osorio presente a la famosa que será la nueva “Aventurera”, o si Irina Baeva continúa, esto luego de que el productor aseguró en días pasados que tenía algunas dudas en sacar a la rusa de la puesta en escena tras una conversación que tuvieron.

