Novia de Daniel Arenas contó las dificultades físicas que vive

La historia de Daniela Álvarez es un ejemplo inspirador de resiliencia y determinación. A pesar de los desafíos y las dificultades que ha enfrentado en su proceso de recuperación, su actitud positiva y su disposición para mostrar tanto los momentos difíciles como los triunfos pequeños son un testimonio de su fuerza de carácter.

“Hoy no fue un buen día en mi terapia, algo tan básico yo no lo puedo hacer. Para muchas personas resulta difícil mostrar su vulnerabilidad. Dejar ver aquello que por dentro nos hace sentir frustrados, tristes o incapaces sería sinónimo de debilidad o exponernos demasiado. Hasta que un día entiendes que tu debilidad es tu mayor fortaleza”, comenzó escribiendo en Instagram.

El hecho de que comparta sus experiencias más vulnerables con sus seguidores permite que muchas personas se sientan identificadas con su lucha. La terapia no siempre es un camino fácil, y las imágenes de su esfuerzo reflejan la realidad de muchas personas en su propio proceso de sanar y mejorar.

“¡Más allá de mi sensibilidad hay algo que puedo apreciar hoy después de 4 años: los dedos de mi pie ya empezaron a moverse, hay más activación en el nervio de la tibia y tengo más control! ¡Así que me quedo con esto último que para mí es un tremendo avance! ¡Gracias Dios y gracias foltra! Lo valioso no es el resultado, ES EL RECORRIDO“, agregó en el post.

La combinación de paciencia y persistencia que Daniela ha demostrado es fundamental para superar obstáculos, y su historia puede servir como un recordatorio de que cada pequeño logro cuenta en el camino hacia la recuperación y la superación personal. Sin duda, su capacidad para inspirar a otros a seguir adelante es un rasgo admirable que resuena más allá de su profesión como modelo.

“Mi falta de sensibilidad es consecuencia del daño que la isquemia produjo en mi nervio, el tacto de las cosas aún no las siento mucho, no identifico bien las superficies, por ejemplo no sé si el piso está resbaloso o no o si por ejemplo está caliente y me estoy quemando. Lo importante es seguir intentándolo, no perder la esperanza y SONREÍR por todo el cariño y apoyo que durante todo este proceso recibo de quienes siempre han estado a mi lado”, dijo la colombiana.

