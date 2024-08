¿Qué dijo Daniel Arenas de la contratación oficial de Carlos Calderón para ‘Hoy Día’?

Daniel Arenas, quien la semana pasada anunció que salía del programa ‘Hoy Día’, se mostró feliz porque su compañero Carlos Calderón fue contratado oficialmente para el show matutino de la cadena Telemundo.

En su cuenta en Instagram, el colombiano le dedicó unas palabras al mexicano, quien tiene una amplia trayectoria en la pantalla chica.

“Muy merecido querido Carlitos me alegra enormemente esta noticia, te lo ganaste a pulso, no solamente por todos estos meses de esfuerzo y trabajo, sino por tantos años de dedicación, Amor y cariño a esta profesión”, escribió.

Además de esto, le recomendó que se vivera al máximo cada mañana en este importante espacio de entretenimiento: “Disfrútalo como solo tú sabes hacerlo y sigue llenando de alegría y cariño las mañanas de nuestra familia latina. No pudo quedar en mejores manos la estafeta Fuerte abrazo mi Charly se te quiere”.

Vanessa Lyon, esposa de Carlos Calderón, le agradeció a Daniel Arenas por el gesto: “Dan, eres único. Dios guarde tu corazón tan bonito”.

¿Qué pasó con Daniel Arenas de ‘Hoy Día’?

De manera sorpresiva, el también actor anunció la semana pasada que ya no estaría en el programa, pues cerró este ciclo que definió como una gran oportunidad en su vida.

Sin embargo, hubo muchos comentarios sobre su salida, pues se dio justo después de que hiciera comentarios sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Para muchos, sus palabras no fueron bien tomadas en la cadena y por eso decidieron que terminara su participación.

Pese a esto, Daniel Arenas comentó que se trató de una decisión muy personal: “Por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi Dios me puso ahí y que si venía de él era porque tenía un propósito muy poderoso”.

En este sentido, añadió: “Hoy por hoy, después de todo lo vivido, entiendo mejor que nunca, que ese propósito es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo. Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o ‘viral’ por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad. Hay mucha oscuridad, familia, así que tenemos que ser luz donde se necesite”.

