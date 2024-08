Daniella Álvarez habla de la salida de Daniel Arenas de ‘Hoy Día’

La presentadora colombiana Daniella Álvarez le mandó un mensaje a Daniel Arenas por haber renunciado al programa ‘Hoy Día’, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En una publicación que hizo el artista, ella aprovechó para expresarle su solidaridad: “Te aplaudo y te admiro. No muchas personas son capaces de tomar decisiones como estas. Tu Fe inquebrantable y esa enorme certeza en tu corazón te seguirán llevando por el mejor de los caminos. Gracias por enseñarnos lo que realmente es importante! Tu propósito en esta vida es inmensamente especial”.

Este mensaje llega luego de que el colombiano aclarara en una extensa carta las razones por las que abandonó ‘Hoy Día’, show matutino de la cadena de televisión.

“Carta de GRATITUD (si con Mayúsculas) Primero que nada soy un hombre de fe y eso me hace agradecer más que pedir, creer antes de ver y sentir más que analizar. Esta publicación acompañada de este valioso vídeo para mi, lo que voy a escribir y las palabras de alguien que respeto y admiro tienen un único propósito que es agradecer públicamente este aspecto de mi vida que SI es público y que siento merece el hacerlo”, escribió.

Además de esto, comentó: “Hoy hace una semana y por voluntad 100% propia decidí cerrar un ciclo totalmente inesperado en mi vida, y digo inesperado porque yo no lo busqué, siempre he dicho que mi Dios me puso ahí y que si venía de él era porque tenía un propósito muy poderoso. Hoy por hoy, después de todo lo vivido entiendo mejor que nunca, que ese propósito es (por qué lo seguirá siendo) abanderarlo a él, ser su herramienta, su voz, su ejemplo. Estamos pasando por un momento muy complicado como humanidad, en donde se acabaron los límites, todo gira alrededor de ser tendencia o “viral” por hacer algo absurdo, grotesco u ofensivo. Ya no se sabe qué significa el respeto, los valores o tan siquiera la dignidad”.

Daniel Arenas decidió renunciar al show de televisión por decisión propia. Sin embargo, se generaron muchas especulaciones porque la decisión la informó un día después de que hiciera un comentario sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Para muchos, detrás de este hecho pudo haber estado Pepe Aguilar, pero no es algo que se haya confirmado y el expresentador del show se ha encargado de desmentirlo con insistencia.