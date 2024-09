Pochettino: “Tenemos que creer que podemos ganar la Copa del Mundo”

NUEVAS YORK – En su primera comparecencia ante la prensa como seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino fue optimista sobre el futuro del fútbol en este país y adelantó cómo jugará su combinado nacional.

“Tenemos tiempo, tenemos que creer en cosas grandes. Tenemos que creer que podemos ganar la Copa del Mundo”, afirmó Pochettino en inglés en una sala cedida por Warner Brothers, en sus oficinas de Hudson Yards, en Manhattan, para la presentación del técnico.

Pochettino avanzó que su selección jugará al ataque, buscando tener la posesión, y que “la estética” es importante en su concepción del fútbol. “Pero cuando no tengamos la pelota, tendremos que correr, ser agresivos, porque el rival también juega”, añadió.

Sobre la situación actual del equipo masculino, el nacido en Murphy no quiso entrar a valorar el trabajo de su antecesor.

“Creo que tenemos jugadores muy talentosos, aunque la Copa América no fue el mejor momento”, comentó. “No veo debilidades en el equipo, porque no me gusta hablar de debilidades”.

La selección femenina como referencia

Pochettino alabó a la selección femenina de Estados Unidos. Curiosamente, la actual técnico nacional es la inglesa Emma Hayes, que coincidió con el argentino en el Chelsea, ella como entrenadora del equipo femenino y él del masculino del club londinense.

Pochettino alabó el carácter de Hayes y agradeció poder volver a trabajar con ella en la federación de Estados Unidos: “Ella es increíble”.

“Tenemos que intentar igualar los resultados del equipo nacional femenino”, añadió.

“Cuando estuve en el Espanyol pagué muchas cenas porque apostábamos si ganaba el equipo de hombres y de mujeres. Y casi me arruino”, bromeó.

Pochettino: “Miramos mucho la parte humana”

Pochettino comentó que su familia estaba feliz de que hubiera aceptado el cargo porque le veían a él contento.

“La idea es vivir aquí en Estados Unidos, pero por diferentes razones estaré entre Europa y EE.UU. Con el equipo, el staff, estaremos por todo el mundo. Tenemos muy buena relación con los clubs y es importante hacer sentir a los jugadores que nos importan, que no sólo nos preocupan cuando vienen a la selección. Hay que estar cerca de ellos”, apuntó.

“Somos un cuerpo técnico que miramos mucho la parte humana”, añadió en español.

Las razones por las que aceptó el cargo

“Hay un potencial enorme aquí en USA y el challenge de llevar al equipo masculino a un nivel diferente, a un nivel al que se han acercado años atrás, es un desafío enorme”, explicó Pochettino cuando se le preguntó por las razones para aceptar entrenar a Estados Unidos.

“Nosotros tenemos experiencia en clubes y esto nos saca de la zona de confort. Es entrar a lo que uno no conoce, a sacarte a ti mismo de la zona de confort para desafiarte a ti mismo, un desafío refrescante”, añadió.

“Es excitante ver la evolución del fútbol en Estados Unidos. Con la visión de la gente de la federación y de la MLS… La aportación de jugadores importantes en la liga hace que el desarrollo sea muy bueno. Y la llegada de Leo Messi ha sido muy importante en cómo el mundo ve el fútbol en Estados Unidos”, comentó.

Con la Copa del Mundo celebrándose en 2026 en este país, junto a México y Canadá, Pochettino aseguró: “Hoy en día el foco del mundo del fútbol está ahora en Estados Unidos”.

También bromeó con su procedencia como una de las razones de su contratación.

“El fútbol es emoción, y quién mejor que un argentino para trasladar esa emoción”.

La importancia del apoyo latino

La segunda parte de la rueda de prensa transcurrió prácticamente 100% en español, con preguntas de medios hispanos presentes.

“Espero que esos 70 millones de latinos vengan a apoyar a la selección”, dijo Pochettino cuestionado por el papel de los hispanos en el fútbol de Estados Unidos.

“Creo que los campos cuando juegue la selección deban estar llenos. Los aficionados -los latinos y todos los demás- tienen que pelearse por las entradas”, dijo.

Pochettino estuvo acompañado por la presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), Cindy Parlow Cone, y el director deportivo Matt Crocker. Su primer partido al frente del combinado nacional será contra Panamá el 12 de octubre en Austin, Texas.