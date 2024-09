¿De qué operaron a Samira Jalil tras salir de La Isla: Desafío Extremo?

Samira Jalil, presentadora argentina, habló de su salida de La Isla: Desafío Extremo, que se debió a un seroma y líquido en su pecho, lo que la obligó a atender rápidamente esa situación.

Durante una entrevista con el programa Pica y se Extiende, la artista dio detalles de lo que pasó con ella en el programa de telerrealidad que transmite la cadena Telemundo: “Me fui porque los extraño (a los Tiburones), extraño a la competencia, pero por problemas médicos me tuve que retirar rápido, fue inminente, llegué y automáticamente me fui con la cita y de al cita me operaron”.

“Automáticamente me fui al quirófano, literal”, dijo.

Carlos Adyan, uno de los conductores del programa, le preguntó cómo notó que algo no andaba bien en su cuerpo y ella le contestó: “Fue en lo más tontoque puedes imaginar, porque desde el día uno nos estuvimos colgando, trepando, saltando, Tony (Garza) me da un abrazo, cuando ganamos la última insignia que no se deshizo Tiburones y me dio un abrazo tan fuerte que yo noté cómo mi pecho hizo pop, no se explotó la prótesis, pero ese impacto que me hizo al abrazarme, me creo una capa que es el seroma y luego líquido”.

Explicó que Tony Garza se sintió mal, pues consideraba que tenía culpa en este hecho, pero Samira Jalil le insistió en que se quedara tranquilo, pues sabía que no lo hizo con mala intención.

Por su parte, Lourdes Stephen le preguntó si cree que la reciente operación que se hizo en sus pechos tuvo que ver algo con esta situación.

Ante la interrogante, Samira contestó: “A mí me autorizaron a participar, no me fui a lo loco, también soy muy consciente de la realidad. Ya habían pasado tres meses desde el primer día que empezamos a grabar. No fue producto de la anterior operación. Así tenía que pasar. La foto se ve una gran bola y anteriormente habíamos tenido que saltar, hacer de todo, o sea, realmente es muy fuerte el reality. Así que ha sido a raíz de ese abrazo”.

También ofreció disculpas por quienes pudieron sentirse incómodos con su actitud dentro del reality: “Soy dueña de mis palabras, la verdad, nunca quise ofender a nadie”.

En este sentido, añadió: “Se dice que el talento te abre las puertas, pero el ser agradecido te las mantiene”.

