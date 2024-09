Bank of America aumenta el salario mínimo de sus empleados: esto es lo que ganarán por hora

Bank of America (BofA), anunció que ha aumentado su salario mínimo por hora en EE.UU. a $24 dólares por hora, el último paso en el compromiso de la compañía de alcanzar $25 para 2025.

Con el aumento, el salario mínimo anualizado para los empleados de tiempo completo en Estados Unidos aumentará a casi a $50,000 dólares. El aumento se aplica a todos los puestos por horas a tiempo completo y a tiempo parcial en los EE.UU.

Esta medida se basa en la historia del banco para establecer una tasa mínima de pago para los empleados por hora en Estados Unidos.

En los últimos siete años, Bank of America aumentó el salario mínimo por hora de $15 dólares a $24 dólares en 2024

Con el aumento a $24 dólares, el salario inicial de los empleados estadounidenses a tiempo completo del banco habrá aumentado casi $20,000 dólares desde 2017.

“Ofrecer un salario mínimo competitivo es fundamental para ser un excelente lugar para trabajar, y estoy orgullosa de que Bank of America esté predicando con el ejemplo”, dijo Sheri Bronstein, directora de recursos humanos.

Como inversión adicional en el equipo, el 97% de los empleados de Bank of America han recibido premios más allá de la compensación regular, principalmente en forma de acciones ordinarias restringidas de Bank of America. Se han otorgado más de $4.8 mil millones desde que se introdujo el programa en 2017.

Bank of America también ofrece beneficios y programas para empleados que incluyen, entre otros:

16 semanas de licencia parental remunerada

remunerada Un programa sabático líder en la industria

líder en la industria Apoyo personalizado para empleados que atraviesan eventos críticos de la vida

Para ayudar a los empleados a aprender nuevas habilidades y avanzar en sus carreras, Bank of America ofrece una organización de incorporación, educación y desarrollo profesional llamada “The Academy at Bank of America”. Sobre la base de este recurso para empleados, la Academia también brinda educación gratuita a personas de las comunidades locales para ayudarlas a avanzar en el crecimiento y el éxito de su carrera.

Bank of America como empleador global ha sido reconocido por muchas organizaciones externas, incluidas:

JUST Capital , como una de las mejores empresas para trabajadores

, como una de las mejores empresas para trabajadores Las “Mejores empresas en los EE.UU.”, por LinkedIn

“100 mejores empresas para trabajar”, de Fortune por sexto año consecutivo

por sexto año consecutivo “100 empresas que se preocupan”, de la revista People

