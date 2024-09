Canelo Álvarez reveló a qué se dedicará después de retirarse del boxeo

Sin duda uno de los mejores boxeadores en los últimos años es Saúl “Canelo” Álvarez. Pero no solo en el ring, sino que el mexicano es de los mejores pagados por pelea y ha logrado amasar una gran fortuna en sus más de 15 años de carrera.

El net worth actual de Canelo asciende a unos $250 millones de dólares. Sin embargo a sus 34 ya empieza a ver su retiro del boxeo acercarse y recientemente en una entrevista con Molusco TV reveló sus planes una vez que cuelgue los guantes.

“Empresario a tiempo completo”, fue la corta y precisa respuesta de Álvarez cuando se le preguntó qué haría una vez que se retire del boxeo. “Siempre me gustó emprender en negocios”, completó el tapatío.

Y es que el interés por los negocios parece venir de familia. Pues el propio Álvarez comentó como creció viendo a sus padres y hermanos haciendo negocios, algo que aplica hoy en día en su vida diaria.

“Mi papá tenía una paletería y aprendí mucho. Ahora lo aplico en mi vida, porque sé que el boxeo no es para toda la vida y cuando me retire me gustaría mantener mi estilo de vida y para eso tengo que invertir mi dinero y no gastarmelo”, contó el pugilista campeón mundial.

Los negocios de Canelo Álvarez

Canelo no ha perdido el tiempo y desde ya posee una gran cartera de inversiones en distintos rubros la cual le ha permitido diversificarse e invertir su dinero. Por lo que cuando se retire del boxeo, pueda seguir viviendo de sus negocios.

En 2022 el mexicano fundó Upper by Canelo Energy una franquicia de tiendas de conveniencia en las que se pueden encontrar diferentes bebidas y alimentos. Actualmente cuenta con 11 sucursales en México.

Por otro lado Canelo también tiene su propia marca de cafés llamada “Santos”. Y que se vende en sus propias tiendas Upper.

Entre los negocios tapatío también destaca “Canelo Espectáculos” una productora que promueve eventos artísticos, deportivos y musicales. Canelo también tiene su propia línea de celulares “Canelo Phone”, una app de entrenamiento y nutrición “Canelo Rx” y bebidas hidratantes.

Sin duda el campeón mundial del peso supermediano ha sabido donde poner su dinero ganado en el ring. Pues una vez se retire del boxeo podrá mantener su estilo de vida con lujos, tal y como vive actualmente.

