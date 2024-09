Paty Navidad dice que tiene una relación sentimental

Paty Navidad, ganadora del reality show Top Chef VIP 3, ofreció una entrevista al programa Al Rojo Vivo, en la que habló su situación sentimental y de los próximos planes que tiene para casarse.

Luego de tener este hecho en secreto, la mexicana contó a la producción de Telemundo que está viviendo un momento muy especial.

“Sigo soltera, pero no sola, nunca sola”, comentó acerca de esta relación que es tan formal que no descarta casarse. Sin embargo, no es algo que sea su prioridad.

La artista, en este sentido, comentó: “Ya eso no es algo que me pregunten desde hace muchos años, más que el anillo o el casamiento, a mí me importa que en una relación tenga estabilidad, respeto, comunicación, apoyo, que fluya lo que Dios quiera y ojalá y sea toda la vida y sino, pues no pasa nada”.

Paty Navidad no reveló la identidad de su pareja, pero sí confirmó que llevan mucho tiempo juntos.

De otros temas de los que habló fue de un recetario que le gustaría lanzar para compartir con su público su sazón.

“Me gané el título de las salsas, los picantes, como equilibrarlo con lo dulce, lo salado, podría ser algún recetario con mis 33 mejores salsas de Top Chef, podría ser”, comentó.

La periodista Azucena Cierco, encargada de hacerle la entrevista a la famosa, compartió otros detalles de la conversación que tuvieron. Por ejemplo, dijo que otro de los sueños de la artista es abrir su propio restaurante.

“Es tan talentosa que también le gustaría abrir un restaurante, que también su mamá y hermana cocinan, pero bueno, es un proyecto mucho más complejo, entonces mejor un recetario”, afirmó.

La cocina ha sido otro de los fuertes de la famosa y fue algo que se notó en La Casa de los Famosos 3, en donde fue bastante querida por el público y por eso se convirtió en la primera finalista. Luego, tuvo la revancha en Top Chef VIP, programa en el que deslumbró con sus dotes culinarios y por eso se llevó el triunfo.

