Robert García critica el combate de Canelo vs Berlanga: “No es lo que queríamos”

El icónico entrenador de boxeo mexicano, Robert García, reconoció que el enfrentamiento entre su compatriota y campeón de tres cinturones en la categoría de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y el puertorriqueño Edgar Berlanga no es lo que todos los aficionados al deporte esperaban, aunque sí reconoció que a pesar de esto tiene algo que resulta atractiva y por lo que tiene pensado verla.

Durante una entrevista ofrecida para el canal ‘Hay Tiro’, García detalló que el enfrentamiento puede resultar más competitivo de lo que muchos esperan; aunque esto no quita el hecho que todos los seguidores del tapatío y especialmente los amantes del boxeo esperaban un combate contra el mexicoamericano David Benavídez al ser él el rival mandatorio por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“No creo que sea la pelea que queríamos ver. Yo hubiera preferido (a David Benavidez como rival), yo ya estuviera (en Las Vegas)”, resaltó Robert García en sus declaraciones.

“Incluso un peleador que va a estar en esa función entrenó en mi gimnasio (Manuel Jaimes), no lo entrené yo pero entrenó en mi gimnasio, me pidieron que si yo pudiera su pelea (ante Rolly Romero, pero dije que me voy a México con mi esposa. Pero si hubiera sido con Benavidez ahí estuviera yo, sí hubiera querido ir a la pelea”, agregó.

Robert García, quien no asistió a este combate para estar presente en el Clásico Nacional entre las Águilas del Club América y las Chivas Rayadas de Guadalajara, consideró que por ser un enfrentamiento entre México y Puerto Rico impulsará a la gente a ver el combate debido a la historia boxística que poseen estos países.

“Ser Puerto Rico contra México va a llamar la atención especialmente en Las Vegas. La gente está emocionada. Aunque ahorita todavía hay mucha gente que está negativa de que ‘no la vamos a ordenar’, llega el sábado y dicen ‘qué más vamos a hacer, hay que ir por la carne asada, hay que ordenarla’. Se arrima el primo, la familia, el compadre y se cooperan para pagar los 80 dólares (del PPV) y van a disfrutar un fin de semana pisteando y se divierte todo mundo”, concluyó.

