Lili Estefan reacciona al desfile de su hija Lina Luaces en Nueva York

Lili Estefan se ha mostrado orgullosa por la participación de su hija Lina Luaces en la New York Fashion Week 2024, en un desfile de la diseñadora dominicana Giannina Azar.

En una entrevista con El Gordo y la Flaca, programa que conduce junto a Raúl de Molina, la cubana-estadounidense habló de la evolución que ha tenido su hija: “¿Qué les puedo explicar lo que se siente? Además, cada vez que la he visto se siente una emoción diferente. La primera vez era como ‘Dios mío, lo que yo luché para hacer esto’ y yo nunca pude llegar a una pasarela en Fashion Week acá en Nueva York. Sin embargo, miren cómo los siglos pasan y mi hija lo logra, se me sale la baba. Estoy tan orgullosa de ella, sé lo difícil que es”.

Consideró que lo más cuesta arriba es salir e impactar al público, ya que hay que controlar muchas cosas para que todo salga bien.

“Yo me identifico mucho con Lina porque recuerdo lo nerviosa que yo me ponía a la hora de tener que hacerlo. Uno siempre quiere quedar bien, nunca sabes si te va a fallar el zapato, si te vas a tropezar, resbalar, si en el piso hay algo que a lo mejor no has visto, si a lo mejor el vestido está más largo y a la hora de caminar te tropiezas. Ustedes no se imaginan todo lo que tienen que tener esas modelos en mente porque les hacen una prueba a veces tres horas antes del show, o sea, no es que es tan fácil esta cuestión”, comentó.

Explicó que son pocas las veces en las que su hija le pide consejos, porque ha internalizado el hecho de disfrutarse estas experiencias.

Lili Estefan confesó que intenta no involucrarse mucho con estos proyectos de su hija. “Ahora estuvo en Nueva York y cinco de los días yo no estaba presente, entonces le tocó hacerlo solita, le tocó manejar cada situación solita y le salió de maravilla. La diferencia es que cuando yo estoy ahí, se los grabo y se los posteo a ustedes”.

La presentadora comentó que lo importante de esta carrera es persistir para alcanzar los sueños. “A Lina le han dicho que no, ustedes no saben cuántas veces, y cuando le dicen que sí, lo aprovecha al máximo y yo creo que ahí está lo lindo de este negocio”, culminó.

