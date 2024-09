Carvajal sale en defensa de Vinícius: “No se le deja tranquilo; cuando a uno le pinchan, sangra”

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación en la previa al debut del Real Madrid en la Champions League. Los blancos se estrenan este martes en el Santiago Bernabéu frente al Stuttgart.

Carvajal defendió una vez más a Vinícius tras su gesto en Anoeta mandando callar al público en la celebración de su gol. Ante ese gesto, el defensor dijo que “no se le deja tranquilo”.

“¿Lo de Vinícius en Anoeta? Desde dentro oímos los insultos hacia él. Cuando a uno lo pinchan, sangra. No se le deja tranquilo”, criticó el lateral, el primero en tomar la palabra y que pidió incluso “protocolos más duros” para detener el racismo en los estadios.

Sin concretar que ese fuese el motivo para que Vinícius reaccionase así en San Sebastián: “Siempre que comparezco ante la prensa, lo digo. Todos lo tenemos claro: hay que frenar los insultos racistas. Si hay que crear protocolos más duros para que se erradiquen, bienvenidos sean”.

Hace unas semanas, desde la concentración de la Selección española, el de Leganés ya se pronunció en la misma línea sobre el asunto: “Apoyamos interna y públicamente a Vinicius. LaLiga está mejorando para frenar a los indeseables y que no puedan volver a acceder a eventos deportivos. Sé lo que sufre”. Ancelotti, que compareció después, fue incluso un paso más allá y tildó de “insoportable” la atmósfera con el ‘7’.

“Su gesto en San Sebastián es la reacción a una acción muy mala, muy fea y que se repite: insultos desde el principio. Nadie podría aguantar lo que aguanta él. Yo tampoco. El gesto de llevarse la mano a la boca me parece normal”, aseguró a la vez que invitó a girar el foco hacia el comportamiento de los aficionados rivales y no hacia las actitudes de su futbolista.

“Lo que le ha pasado desde que llegó a España es algo insoportable. Puedo entender el pito a un rival, pero los insultos desde el calentamiento, no. No se pueden aguantar. No es normal. Menos fijarse en la figura de este joven (Vinícius) y más en lo que pasa en los estadios”, aconsejó. El motivo lo tiene también claro: “Hacen esto con Vinicius porque creen que es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarle”.

Por otro lado, Carvajal invitó a “soñar” con otra Champions, su séptima, y afirmó que observa como “positivo” que los blancos todavía no hayan alcanzado su mejor versión: “Tenemos margen de mejora en el juego y en lo físico, pero eso es bueno. Las lesiones nos están afectando bastante. Mañana hay una buena oportunidad para demostrar en la competición que nos gusta”. La cita contra los alemanes servirá para bautizar a Mbappé en las noches europeas del Bernabéu: “Verá lo que es la Champions aquí. Lo recordará para siempre”.

