¿Cómo van los planes de Chiquis Rivera para ser mamá?

Chiquis Rivera, cantante de música regional mexicana, habló sobre los planes de maternidad con su esposo, el fotógrafo Emilio Sánchez.

En un encuentro con los medios de comunicación le preguntaron si está entre planes adoptar y explicó que es una posibilidad, pero no tan cercana: “Vamos a ver, lo hemos hablado, pero ahorita el enfoque es el Auditorio Nacional y ya yo creo que después de ahí, a practicar más. Adoptar es algo hermoso, hay tantos niños sin hogares, sin padres, que a mí me encantaría. Si Dios no me va a dar mis propios hijos, a mí me encantaría”.

Luego confirmó que estos planes los ha tratado con su pareja: “Él dice que sí, que sí le gustaría”.

Chiquis Rivera también habló de su controversia con Rosie Rivera, de quien dijo que tuvo problemas con ella desde que era niña: “No dije que ella era la culpable, dije que yo no se hicieron las cosas más fáciles como para que se hicieran más rápido. Es mi opinión, lo que yo siento y lo que he visto a través de los años”.

A juicio de la Abeja Reina, su tía no ayudó tanto como pudo cuando ella se peleó con su mamá.

En el reality show Chiquis Sin Filtro, la famosa hizo estas duras revelaciones: “Yo le decía a Rosie, que era la persona que estaba en medio, ‘quiero hablar con mi mamá’ (y ella me respondía) ‘tu mamá aún no está lista’. Otras personas me dicen, como mi amiga Vanessa, que mi mamá decía que tú no la estabas buscando, que no querías hablar con ella”.

Además de esto, comentó: “Por mucho tiempo estuve preocupada de que me fuera a ver un fan de mi mamá y me fuera a hacer algo. Yo vivía con ese miedo. Tengo que contarlo porque tengo que defender la relación que hubo y hay entre mi mamá y yo”.

