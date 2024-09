Hombre fue acuchillado mortalmente en pelea en calle de Brooklyn

Las autoridades dijeron que un hombre fue acuchillado hasta la muerte en medio de una disputa en una calle de Brooklyn la madrugada del domingo.

La víctima en cuestión fue apuñalada del lado izquierdo del torso en un tramo de Nostrand Ave. cerca de Fulton St. en Bedford-Stuyvesant, en una zona concurrida de tiendas, alrededor de las 12:30 de la madrugada, informaron los funcionarios.

Los paramédicos trasladaron al hombre al Hospital del Condado de Kings, pero pudo ser salvado.

El asesinato dejó rastros de la violencia perpetrada en el lugar con la acera llena de sangre, informó Daily News.

“Hombre, vi toda esa sangre antes y me quedé en shock. No lo podía creer”, declaró un residente cercano que prefirió el anonimato. “Paso por aquí todo el tiempo. Es una zona muy concurrida, pero un apuñalamiento y ver toda esa sangre no lo había visto antes. Es terrible”.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no ha hecho detenciones al respecto y se encuentra trabajando para determinar la identidad de la víctima.

“Eso es triste”, dijo un hombre que pasa el rato en la cuadra y se negó a dar su nombre. “No se debe quitar la vida a otra persona por algún desacuerdo. Es triste escuchar esto esta mañana. Espero que encuentren al tipo que lo hizo”, manifestó.

Este acuchillamiento es el quinto homicidio en el distrito 79 de Brooklyn.

El distrito fue testigo de siete asesinatos hasta el 8 de septiembre del año 2023, de acuerdo con las estadísticas del NYPD.

Sigue leyendo: