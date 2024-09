La mejor pizza del mundo está en Nueva York

Una Pizza Napoletana, un restaurante ubicado en el 175 de Orchard Street, fue clasificada como la número uno a nivel global por la prestigiosa lista 50 Top Pizza, venciendo a dos íconos del sur de Italia.

La pizza, un clásico culinario de Manhattan, recuperó su sitial como las mejores del mundo, tras ser reconocida por la prestigiosa lista 50 Top Pizza, informó New York Post.

Se trata del platillo italiano que se sirve en el local Una Pizza Napoletana, reconocido por ofrecer una alternativa rotativa de sabores que incluye sus estilos Marinara, Margherita y Cosacca.

Según el sitio, la pizza del restaurante del Anthony Mangieri, va a los orígenes y a la sencillez del plato. “En un país acostumbrado a poner de todo en la pizza, Anthony propone solo la tradición más pura en los ingredientes, con una calidad extraordinaria”.

No es la primera vez Una Pizza Napoletana, entra en el ranking, ya que en 2022, mientras Diego Vitagliano de Nápoles y I Masanielli de Caserta empataron en el primer lugar, Una Pizza Napoletana, quedó en la segunda posición.

En 2024, los dos establecimientos italianos empataron nuevamente, pero esta vez en el segundo lugar, detrás del campeón del Lower East Side.

El secreto de la mejor pizza

Para Mangieri, originario de Jersey Shore, es inspirador recibir tal reconocimiento tras varios años de carrera culinaria. “Es inspirador ser reconocido, 30 años después, especialmente en Nápoles, donde se originó la pizza”.

Destaca que uno de sus secretos está la masa de la pizza que él hace cada mañana desde hace 25 años. “Cada pizza que la gente come, yo sigo haciendo la masa cada mañana”, dijo a CNN.

Aunque agradece el premio, asegura que no es el centro de la inspiración de su trabajo, ya que lo motiva el amor y el enfoque. “El reconocimiento es apreciado, pero al final, no es la razón por la que comencé y no es por lo que continúo haciendo cada bola de masa que servimos en Una después de todos estos años”.

Mangieri explica que lo hace una pizza realmente buena, es primero la masa.“No es una receta específica, sino sobre hidratación y entender cómo trabajar la masa y ser capaz de adaptarse a todas las variables involucradas”.

Según la lista de las mejores pizzas, este platillo se sirve de la mejor calidad y sabor en Nueva York, Tokio, Milán, Nápoles y Londres.

Entre los 10 primeros destacan: Pizza Bar en Tokio en el tercer lugar, Confine en Milán en el cuarto, y Napoli on the Road en Londres en el quinto.

Mientras que Tony’s Pizza Napolitana en San Francisco quedó en sexto lugar y I Tigli en San Bonifacio ocupó el séptimo lugar. La pizzería Sartoria Panatierin en Barcelona, en octavo lugar; 50 Kalò en Nápoles, de noveno puesto, y Seu Pizza Illuminati en Roma, en el décimo puesto.

