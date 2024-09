Ordenan la deportación de Leito Oficial a Venezuela

Un juez ordenó la deportación del migrante venezolano Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial en las redes sociales. Fuentes de Seguridad Nacional estadounidense señalaron a The New York Post que la decisión fue tomada el 9 de septiembre pasado.

Sin embargo, la deportación de Leito Oficial no ocurriría de forma inmediata: el régimen de Nicolás Maduro no acepta desde principios de este año vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos y México.

Moreno, de 27 años y quien ingresó a Estados Unidos sin documentación en abril de 2022, ganó notoriedad en TikTok por incitar a otros migrantes a ocupar viviendas ilegalmente en Estados Unidos y presumir de grandes sumas de dinero y supuestas ayudas del gobierno estadounidense.



El joven cruzó la frontera sur hacia Eagle Pass, Texas.

Aunque fue liberado inicialmente, su incumplimiento con las citas requeridas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevó a su detención en marzo pasado en Columbus, Ohio.

La orden de deportación estaba programada para el 9 de septiembre.

¿Por qué la deportación de Leito Oficial puede tardar?

Sin embargo, la ejecución de esta orden enfrenta un obstáculo significativo: la suspensión de vuelos de deportación a Venezuela.

Leito Oficial entró indocumentado a Estados Unidos. Foto: Leonel Moreno (@leitooficial_26) / Cortesía

El régimen venezolano dejó de aceptar vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos y México a principios de año, en represalia por la reimposición de sanciones económicas por parte de Washington.

Esta medida complica la repatriación de migrantes venezolanos, incluyendo a Leito Oficial, quien está detenido en la cárcel del condado de Geauga, en Ohio.

“Siento que cualquiera podría matarme”

El venezolano afirmó tras su detención ser víctima de una persecución injusta en Estados Unidos.

“Vine a los Estados Unidos para escapar de la persecución en mi país, pero aquí me están haciendo lo mismo”, aseguró Moreno en una entrevista realizada a través de videollamada con The New York Post.

En sus palabras, el joven señaló que está siendo difamado y tergiversado en los medios de comunicación. “Soy un buen padre, buen esposo, buen hijo y una persona humilde que respeta a quienes lo respetan”, subrayó.

“Extraño mi vida, extraño mi libertad. Siento que cualquiera podría matarme”, expresó Moreno, quien calificó como una “injusticia” el proceso en su contra.

Durante la entrevista, el influencer también hizo una distinción entre su vida personal y su personaje en redes.

“Leito Oficial no es la misma persona que Leonel Moreno. Mi personaje tiene un humor sarcástico y negro, pero eso no define quién soy en la vida real”, explicó. “No podemos confundir mis videos con mi vida personal. Soy todo lo contrario a lo que se ve en redes”, añadió.

