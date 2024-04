Migrante latino Leito Oficial habló por primera vez desde la cárcel: “Quiero mi libertad”

Leonel Moreno, conocido en las redes sociales como Leito Oficial, dio sus primeras declaraciones desde la cárcel, donde expresó sus deseos de estar nuevamente en libertad. En una entrevista con The New York Post, el migrante venezolano de 27 años de edad aseguró que es víctima en Estados Unidos de una supuesta persecución injusta.

“Vine aquí a los Estados Unidos debido a la persecución en mi país. Pero me están haciendo lo mismo en los Estados Unidos: persiguiéndome”, declaró durante una videollamada desde la cárcel del condado de Geauga en Ohio.

El ciudadano venezolano afirmó que lo están difamando y tergiversando en las noticias. “Soy un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, una buena persona, humilde, respetuoso con la gente que me respeta”, aseguró en la conversación con The Post.

“¡Extraño toda mi vida, extraño mi libertad!”, manifestó el joven, quien aseguró que teme que “cualquier persona” lo asesine.

Leonel Moreno, quien recientemente alentó en sus videos a otros inmigrantes a invadir casas en Estados Unidos en sus videos y cometer otras actividades ilegales, podría enfrentar cargos federales adicionales por posesión de armas de fuego. A pesar de ello, insistió en que su encarcelamiento se debe a sus publicaciones en redes sociales y prometió luchar utilizando la Primera Enmienda.

Leonel Moreno fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Crédito: Leonel Moreno (@leitooficial_26) | Cortesía

El influencer distinguió entre su personaje y su vida real, aunque se negó a abordar si personalmente respalda los mensajes controversiales que difunde.

“Leito Oficial no es la misma persona que Leonel Moreno”

“Si Leonel Moreno comete un delito o algo así, entonces tendrían razón, pero es por mi trabajo, entonces esto es injusto. Las redes sociales son mi trabajo. Si quiero decir algo ahora, no puedo decirlo. Nos hemos convertido en un país opresivo en lugar de un país libre donde podemos expresar lo que hay en nuestros corazones. Estados Unidos fue creado para ser eso, no para oprimir”, expresó.

“La persona que está en mis videos, mi personaje, no es la misma persona que Leonel Moreno. Soy una persona diferente. No podemos confundir uno con el otro. No podemos confundir mi personaje con mi vida real. Tengo un humor sarcástico y negro. Ese es mi trabajo. Leonel Moreno es todo lo contrario. Una cosa es Leito Oficial y otra cosa es Leonel Moreno. Eso es todo lo que puedo decirles”, añadió.

Moreno, detenido en marzo, fue esposado por agentes de inmigración en Ohio, casi dos años después de ingresar sin documentos a Estados Unidos desde México.

