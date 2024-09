Ryan Wesley Routh, el sospechoso de intentar matar a Trump, tiene un largo historial criminal

Ryan Wesley Routh, acusado este lunes de planear un atentado contra el expresidente Donald Trump, tiene un extenso historial criminal más de 100 cargos que ha salido a la luz tras su detención.

Aunque actualmente su última dirección registrada está en Hawái, donde posee una empresa de construcción, Routh ha pasado la mayor parte de su vida en Carolina del Norte. En ese estado es donde se ha acumulado su extenso historial delictivo.

Los registros judiciales revelan condenas previas por delitos graves, incluyendo posesión de una ametralladora automática en 2002. También ha sido condenado por portar un arma oculta, posesión de propiedad robada y por un incidente de atropello y fuga.

Según NBC, se han presentado más de 100 cargos criminales contra él a lo largo de su vida.

A pesar de este pasado delictivo, el hijo de Routh, de 25 años, expresó su sorpresa ante los recientes acontecimientos. En declaraciones a CNN, afirmó: “No es propio de mi padre hacer algo loco y mucho menos violento. No sé qué ha pasado en Florida, y espero que las cosas simplemente se hayan exagerado”.

No obstante, el hijo del sospechoso dijo que su padre “odiaba” al expresidente republicano.

Tras el posible intento de asesinato contra Trump el domingo, Routh fue acusado este lunes en una corte de Florida de dos cargos federales por poseer un arma de fuego, pese a ser un criminal convicto, y poseer varias armas con los números de serie borrados.

Voto demócrata

Según informes de la CBS, Routh votó por Trump en las elecciones de 2016, pero en los años siguientes expresó una creciente decepción con su presidencia.

En un mensaje de 2020 en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, Routh criticó duramente a Trump: “Yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que cuando era candidato, pero todos estábamos muy decepcionados y parece que estás empeorando… Me alegraré cuando te vayas”.

Además, Routh votó por los demócratas en las elecciones primarias de 2024, lo que demuestra un cambio radical en sus preferencias políticas.

En sus redes sociales, Routh también mostró su apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. En 2022, intentó alistarse en el ejército ucraniano, pero no pudo cumplir con los requisitos debido a su edad. A pesar de esto, continuó animando a otros estadounidenses a unirse al conflicto a través de entrevistas con varios medios, como CBS y The New York Times.

Durante su comparecencia en el tribunal este lunes, Routh reveló que no tiene ahorros y que sus únicos bienes son dos camiones ubicados en Hawái. Además, señaló que su único ingreso proviene de su empresa, que le genera alrededor de $3,000 dólares mensuales.

Con información de EFE.

