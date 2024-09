Sian Chong: ¿qué dijo tras salir de La Casa de los Famosos México 2?

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado del reality show La Casa de los Famosos México 2, un hecho que cierra cada vez más la competencia, pues se acerca la gran final para conocer al ganador de la competencia.

Después de haber estado encerrado varias semanas, el actor cubano contó cómo fue su experiencia. “Estoy muy orgulloso y feliz de estar hasta acá. Creo que el hecho de aguantar tanta vara fue lo que me hizo llegar lejos. No se pudo, al final no se pudo, la presión, el juego, las emociones, cometí un error”.

El artista también envió un mensaje a los habitantes que quedan en la casa: “Chicos, pues ya, aquí estoy afuera. Los quiero mucho. Échenle muchísimas ganas. Galita, tú sabes cuánto te amo y recuerda lo que te dije, tú y yo sabemos”.

Sian Chiong también le habló a su amigo Agustín Fernández: “Nene, te lo quiero decir en público, delante de todos, porque así es como cuentan las cosas, de frente, dice José Martí ‘tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y pardo: Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo’ y ese eres tú. Te quiero y a todos y los veo pronto, felicidades, los quiero”.

En la transmisión de ViX, comentó que fue bastante difícil salir y encontrarse con la realidad, pues dentro de la casa cuesta distinguir muchas cosas.

“Cuando no estás en la competencia, en los retos, sí extrañas mucho. En mi caso toda mi vida he estado acostumbrado a poner siempre como un escudo, una barrera para tratar de no extrañar y no deprimirme, a los extranjeros nos pasa mucho eso”, confesó.

Indicó que su juego fue limpio y que le gustó mostrar eso dentro del reality.

Sian Chiong dijo que el salirse del team Mar, que ahora luce como el equipo ganador de la segunda temporada, fue una decisión que tomó porque no pensó que ellos se fueran a unir tanto.

“Ellos se estaban tirando entre ellos”, aseguró sobre las dos primeras semanas, que hicieron que abandonara al team.

“Por eso yo me uní, pensé que era un momento de desesperación por el que se unieron”, comentó.

