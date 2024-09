Funcionarios clave siguen renunciando a la administración Adams en el ojo del huracán

El alcalde, Eric Adams, sigue enfrentando duros golpes en el desarrollo de su administración, y justo cuando su círculo más cercano, al igual que él, están siendo investigados por autoridades federales, el mandatario comenzó la semana con otro funcionario bajándose del barco, lo que pone a su gobierno más en el ojo del huracán. Tras la renuncia la semana pasada del comisionado el NYPD, Edward Cabán, que observadores pronostican pudiera ser el inicio de una estampida que haga tambalear la Alcaldía de Adams, se suma la salida de la abogada principal de la Alcaldía, Lisa Zomberg, quien presentó su renuncia afirmando, sin detalles específicos, que ‘había llegado a la conclusión de que no podía desempeñar eficazmente el puesto’.

Y aunque este lunes Adams fue cuestionado sobre el efecto que tendrá la renuncia de funcionarios destacados en su administración, quienes le habrían dado consejos que él ignoró, el mandatario aseguró que la Ciudad continuará avanzando con miembros talentosos que existen en diferentes oficinas.

“Hay una cosa sobre el gobierno de la ciudad. Hay una banca profunda. Hay algunas personas excelentes que están en la oficina del asesor y ahora tengo mis conversaciones con ellos. Son servidores públicos dedicados y continuarán haciendo el trabajo que están haciendo porque existe una vocación para hacer este trabajo”, dijo el alcalde en una conferencia de prensa sobre vivienda. “No están haciendo este trabajo porque estén buscando fama y fortuna. Lo están haciendo porque creen en la gente a la que están ayudando todos los días. Y tenemos algunas personas talentosas que están allí. Seguirán haciendo el trabajo”.

El burgomaestre no reveló las razones exactas que llevaron a la jurista a hacerse al costado, y trató de desestimar los señalamientos que los remezones recientes están teniendo en su administración, hechos que muchos detractores insisten en que le afectará su labor en el cargo en lo que le resta de su mandato.

“Estos son trabajos difíciles y no esperamos que nadie se quede en ellos para siempre (…) la gente toma decisiones y yo respeto las decisiones que toma la gente”, dijo el político demócrata, recalcando que no dirá públicamente nada sobre las conversaciones que tuvieron sobre su salida. “Ella ha sido una gran asesora. Hay muchas cosas sobre las que nos aconsejó y seguimos adelante. Pero no voy a entrar en las conversaciones privadas que tuvimos los dos. Me cae muy bien mucho Lisa”.

Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Eric Adams en el ojo del huracán. Foto Edwin Martínez

Adams también fue cuestionado sobre si tratará de “limpiar la casa” en medio de las investigaciones de las autoridades por presuntos actos de corrupción y mal manejo de funciones, que aunque todavía no arroja cargos penales contra ningún funcionario el círculo cercano de Adams, si tiene bajo la lupa a la primera vicealcaldesa de la ciudad, Sheena Wright, el jefe de las escuelas, David Banks, y el vicealcalde de seguridad pública, Phil Banks III, entre otros.

“Estoy buscando seguir haciendo esto, y eso es beneficioso para los neoyorquinos. Y creo que cuando me comuniqué con alcaldes anteriores, todos dijeron que, Eric, habrá momentos en los que te puedas distraer de hacer este trabajo. Esta es una ciudad grande y hay tantas cosas que suceden. Cosas que sucedieron en administraciones anteriores se materializan en tu administración. Pero, ¿puede mantener el enfoque para seguir avanzando en el campo? Y eso es lo que esta administración ha logrado hacer con éxito”, dijo el alcalde, quien ahora también enfrenta cuestionamientos por los presuntos actos corruptos de funcionarios del Departamento de Bomberos que estaban vinculados con esa agencia desde antes de que Adams asumiera la Alcaldía.

En medio del tsunami político que se ha ido creando alrededor de Adams, ya empezaron a levantarse voces oficiales que le piden que renuncie, entre ellas la concejal de Queens Tiffany Cabán, quien a pesar de admitir que el Alcalde no ha sido acusado de irregularidades, considera que los escándalos que rodean a sus funcionarios, son una distracción que evita que gestione como debe.

“Eric Adams lidera con corrupción y mala administración. Al menos 15 de sus socios están bajo investigación. Si su historial de recortes de servicios críticos y empoderamiento de los abusos del Departamento de Policía de Nueva York no fuera suficiente, está más claro que nunca que Eric Adams no es apto para gobernar”, dijo la legisladora.