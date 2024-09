Senadora Jessica Ramos enfrentará a Adams en lucha por la Alcaldía en 2025

La Administración del alcalde Eric Adams atraviesa por momentos turbulentos, no solo por las investigaciones que autoridades federales están adelantando sobre dineros de su campaña y allanamientos a residencias de funcionarios municipales del círculo más cercano al mandatario, sino porque de cara a su reelección en el cargo el próximo año, siguen apareciendo candidatos de su propio partido que esperan desbancarlo.

Esta vez, la senadora de origen colombiano, Jessica Ramos, una de las críticas más duras del Alcalde Adams, anunció que saltará al ruedo, sumándose así a otros políticos que tienen la misma aspiración de enfrentar al burgomaestre en los comicios primarios del Partido Demócrata, como el Contralor Brad Lander, el senador estatal Zellnor Myrie y el excontralor municipal, Scott Stringer.

La senadora de 39 años, quien actualmente funge como presidenta del Comité de Trabajo del Senado estatal, y quien ha sacado adelante varias leyes a favor de trabajadores e inmigrantes, como el Fondo de trabajadores Excluidos, aseguró que decidió dar el paso hacia adelante, tras cuestionar la capacidad del Alcalde Adams para seguir manejando la Gran Manzana, en momentos en que sus funcionarios más cercanos siguen siendo objeto de investigaciones. El jueves, el Comisionado del NYPD, Edward Cabán, renunció al cargo, luego de que oficiales del FBI allanaran su casa y decomisaran su teléfono celular.

“Durante meses he dicho que los neoyorquinos merecen un debate vigoroso sobre el futuro de nuestra ciudad. Hoy estoy sumando mi voz a esa discusión”, comentó la legisladora, cuyos padres son colombianos. “Estoy emocionada de aportar mi perspectiva como madre, hija de inmigrantes y neoyorquina bilingüe a esta contienda. Durante los próximos meses, saldré a la calle, hablaré con la gente y compartiré una visión sustancial para el futuro de la ciudad que amo. Los neoyorquinos merecen un nuevo día”.

Antes de llegar a Albany en el 2018, la futura candidata a la Alcaldía, de tendencia progresista, ocupó cargos en sindicatos, agremiaciones con las que tiene buenas relaciones, y fue funcionaria de comunicaciones de la Alcaldía de Bill de Blasio.

Ramos, quien este sábado realizará una conferencia en la sede de la Administración Municipal para hacer el anuncio formal de su aspiración a convertirse en la primera mujer y latina que ocupe la silla del Alcalde de la Gran Manzana, donde casi el 30% de la población es hispana, insiste en que Eric Adams no puede enfocarse en resolver los problemas que aquejan a los neoyorquinos.

“Creo que últimamente, con todos los escándalos que rodean su administración, es más evidente que nunca que el alcalde está distraído y no puede trabajar duro”, afirmó la joven política.

La senadora Ramos insiste en que urge que la Ciudad de Nueva York sea manejada con una visión más asertiva, que en sus propias palabras haga que “las cosas funcionen”. “La Administración Adams me parece muy desordenada. Hay muchísimas oportunidades, que hemos desperdiciado, y estoy comprometida con que haya un mejor liderazgo al mando de la Administración Municipal“, manifestó la líder política de Queens, cuando su nombre empezó a sonar como una de las posibles contendoras de Adams.

Ramos insistió en señalar a Adams por no “hacer el trabajo” que amerita su cargo, y recalcó que de llegar a la máxima jefatura de la Gran Manzana, los neoyorinos verán a una política comprometida.

“No me van a encontrar en (el club) Zero Bond. No me van a encontrar haciendo travesuras. Me encontrarán en la calle, hablando con neoyorquinos. Me encontrarán en el Ayuntamiento en reuniones con agencias. Y asegurándome de reclutar y contratar a los mejores talentos de la ciudad de Nueva York y de confiar en que harán su trabajo”, dijo Ramos.

“La ciudad necesita desesperadamente volver a tener fe en sus instituciones. Más allá de los escándalos, las funciones básicas del gobierno deben cumplirse”, concluyó la legisladora estatann.

La legisladora, quien creció en Jackson Heights, también ha estado bajo los reflectores, luego de manifestar su oposición abierta a que levante un casino en Queens, lo que le ha generado un enfrentamiento con el dueño de los Mets de Nueva York, Steve Cohen, quien espera que el estado le otorgue una licencia para sacar adelante su proyecto en Willets Point, cerca del estadio Citi Field.

Ramos ha dicho que su comunidad no apoya el casino en sus vecindarios y no presentará un proyecto de ley que permita hacerlo, porque no puede ignorar la voz de sus votantes y los residentes de Queens.