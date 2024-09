Lucero se sincera sobre el motivo de su soltería

Lucero, una figura muy querida en el mundo del entretenimiento, ha estado viviendo un periodo de cambios en su vida personal desde que anunció su ruptura con el empresario Michel Kuri, con quien compartió más de diez años. En su más reciente entrevista en el programa Ventaneando, la cantante y actriz se refirió a la parte sentimental, manteniendo su habitual discreción, pero reconociendo que el tema es importante para ella.

“Bueno… es que a veces, cuando hay tanto trabajo y tantas cosas que de pronto te roban mucho el tiempo, es difícil mantener lo que en algún momento decíamos, una relación constante, continua, pero bueno, cuando hay un amor, un cariño tan genuino, siempre va a existir”, manifestó la artista.

“Realmente por ahora tenemos esta cercanía siempre, pero bueno, a veces el trabajo no te da el chance de estar en una relación al cien por ciento, entonces eso lo complica un poco, pero no hay temas, no hay problemas, no hay peleas, me siento muy contenta, tranquila, todo va caminando maravillosamente. No, mejor así, tranquis ahorita”, añadió durante la entrevista concedida al espacio de entretenimiento.

Al ser preguntada sobre su situación actual, Lucero confirmó que no tiene una nueva pareja ni ha considerado regresar con Kuri. La artista subrayó que sus compromisos laborales son su prioridad en este momento y que no se siente lista para embarcarse en una nueva relación afectiva. Esta decisión refleja su enfoque en su carrera y en cómo está gestionando este nuevo capítulo de su vida.

Lucero ha sido conocida por compartir su vida y carrera con sus seguidores, y aunque esta vez se muestra más reservada, su sinceridad sobre sus sentimientos y su camino hacia el futuro sigue siendo un tema de interés para sus fans y la prensa.

Además, agregó detalles de la relación amistosa que sostiene con su exesposo Manuel y padre de sus hijos. Por ello, agregó lo bien que la pasan ahora con sus planes profesionales: “Es lo que siempre digo, ahora si viajamos muchísimo, antes no, ahora sí, es lo bueno de ya no ser esposos”.

