Marcelo Claure se incorpora como vicepresidente del NYCFC

El New York City (NYCFC) presentó este martes a Marcelo Claure como nuevo vicepresidente del equipo luego que se sumara al grupo de propietarios del equipos, con una participación del 10 % del valor posterior a la inversión de la empresa.

Claure se sumó como participante en el 10 % de las acciones del City Football Group US Holdco LLC, que combina tanto el NYCFC como el futuro estadio que estará ubicado en Willets Point, Queens, pautado para abrir sus puertas en 2027.

“Hemos tenido el placer de trabajar estrechamente con Marcelo en varios proyectos de City Football Group, y esta inversión continúa fortaleciendo su compromiso con el Grupo”, dijo Khaldoon Al Mubarak, presidente de City Football Group y New York City FC.

“Marcelo tiene una increíble pasión por el fútbol, ​​por la MLS y por el crecimiento del deporte en los Estados Unidos. Comparte nuestra visión para el desarrollo del juego, y esta asociación será invaluable a medida que nos embarcamos en este nuevo y emocionante capítulo para New York City FC, avanzando hacia jugar en nuestro propio estadio en 2027”, añadió el mandatario.

Sobre su designación, Claure también tuvo palabras de emoción ante el emprendimiento y el impulso del nuevo proyecto.

“Estoy encantado de unirme a New York City FC en un momento tan emocionante para el fútbol en los EE. UU. Con la Copa Mundial de Clubes en 2025 y la Copa Mundial en 2026 en el horizonte, creo que la MLS tiene un potencial inigualable. Asociarse con City Football Group y los Yankees, dos de las organizaciones deportivas más respetadas del mundo, es una oportunidad increíble. La ciudad de Nueva York es la ciudad más grande y diversa del mundo. Para muchas comunidades inmigrantes, el fútbol es su deporte principal y su pasión solo crecerá a medida que construyamos un nuevo estadio”, comentó Claure en la rueda de prensa del anuncio.

Marcelo Claure es un empresario e inversor reconocido mundialmente, conocido por su impacto transformador en todas las industrias. Es el fundador y director ejecutivo de Claure Group, una firma de inversión global multimillonaria que despliega capital propio en inteligencia artificial y tecnología, transición climática y energética, y estilo de vida y entretenimiento.

Adicionalmente Claure también cofundó el club Inter Miami CF de la Major League Soccer y es el propietario del Team Brazil, que compite en la serie E1, el primer y único campeonato de barcos de carreras eléctricos, lo que realza su fanatismo por el deporte.

El anuncio de la nueva propiedad e inversión de Marcelo Claure llega en un momento emocionante para el NYCFC y el deporte del fútbol en Nueva York y los Estados Unidos. A principios de este año, el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York votó abrumadoramente para aprobar la siguiente fase del proyecto de remodelación de Willets Point, incluido el estadio del New York City FC.

El nuevo estadio será financiado 100% con fondos privados, tendrá capacidad para aproximadamente 25,000 personas y será el primer estadio deportivo totalmente eléctrico en la ciudad de Nueva York y en toda la Major League Soccer.

