Temía que lo “asesinaran”: la última declaración de Leito Oficial desde la cárcel

Leonel Moreno habló por primera y única vez desde la cárcel desde la cárcel del condado de Geauga, Ohio, poco después de su arresto en marzo de este año. Desde ese momento, se desconocía cómo avanzaba su caso y qué había ocurrido con su familia, que también está en Estados Unidos.

En una videollamada con The New York Post, Moreno expresó en ese momento su temor de que lo asesinaran, aunque no mencionó haber sufrido alguna amenaza, y manifestó su deseo de recuperar su libertad.

“¡Extraño toda mi vida, extraño mi libertad!”, manifestó Moreno, quien aseguró ser víctima de una persecución injusta tanto en Estados Unidos como en su país natal, Venezuela. “Temo que cualquier persona me asesine”, añadió.

Sin embargo, seis meses después de su detención, un juez decidió que debe ser deportado a su país.

¿Qué pasó con Leito Oficial?

Leonel Moreno, de 27 años, fue arrestado a finales de marzo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debido a sus polémicos videos en redes sociales, donde incitaba a otros inmigrantes a invadir propiedades y cometer actos delictivos.

A pesar de las acusaciones, el joven venezolano insistió en que su encarcelamiento es una represalia por sus publicaciones en redes sociales y no por actos criminales reales.

En sus declaraciones, distinguió entre su “personaje” en redes sociales y su vida real. “Leito Oficial no es la misma persona que Leonel Moreno. Tengo un humor sarcástico y negro, ese es mi trabajo. Pero soy una persona diferente en la vida real”, afirmó.

Sigue leyendo:

• Ordenan la deportación de Leito Oficial a Venezuela

• ¿Qué ha pasado con Leito Oficial? Esto es lo último que se supo del migrante venezolano

• Migrante Leito Oficial no tenía tanto dinero como presumía: sigue sin poder pagar a un abogado