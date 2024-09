Ariadna Gutiérrez regresa a La Semana de la Moda en París

Ariadna Gutiérrez es una de las celebridades más queridas de la televisión hispana y de las redes sociales. Su paso por La Casa de los Famosos 4 le permitió reconectar con su público latino y por esta razón es una favorita de nuestra audiencia.

Actualmente sabemos que ya está en París para seguir trabajando como modelo de alta costura, con las marcas más reconocidas de la industria.

Es importante destacar que la semana de la moda de París, de acuerdo al calendario publicado por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, tendrá lugar del lunes 24 al jueves 27 de junio de 2024. En ella veremos la Semana de la Moda de la Alta Costura Otoño-Invierno 2024.

Los fans de la colombiana también aplauden que en medio de tanto drama a su alrededor, ella se mantenga alejada de los dimes y diretes en los que hemos podido leer asombrosos titulares sobre Aleska Génesis, Maripily Rivera, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh. Su nombre en más de alguno ha salido a colación pero ella ha sabido quedarse siempre alejada y no ha permitido que nada de esto la salpique de manera alguna.

Ariada incluso ha sido el objetivo de fuertes campañas en su contra por declaraciones incendiarias de Aleska Génesis y allegados a la misma, y la colombiana se ha mantenido no sólo impasible sino también inmune y hasta inalcanzable.

La actitud de Ariadna ante todo esto le ha valido el reconocimiento de su público quienes prefieren seguirla viendo de esta forma, alejada de los disturbios y más enfocada en las pasarelas de alta costura.

El nombre de Gutiérrez, por otra parte, también ha sonado mucho para los nuevos realities que Telemundo está anunciando para el cierre de 2024 e inicio de 2025. Sin embargo sus fans aseguran que ya no quisieran verla formar parte de este tipo de formatos. No quieren verla ni en Los 50 ni en La Casa de los Famosos All Stars, porque sienten que su perfil no va con la sintonía de los antes mencionados.

Es más, el hecho de que los nombres de Lupillo Rivera, Thalí García, Laura Bozzo, Alfredo Adame y Niurka Marcos suenen para el All Stars hacen que sus fans le pidan de favor no considerar una propuesta para integrar dicho proyecto.

