Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh finalmente se reencontraron tras terminar ‘La Casa de los Famosos’

Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh se dejaron flechar durante su participación en la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’, hecho que sin duda terminó generando una gran emoción en los fanáticos de ambos personalidades. Sin duda el más reciente encuentro que sostuvieron causó alegría debido a que había sido una de las cosas más deseadas por muchos.

La espera fue un poco larga debido a que ella tuvo que tomar sus maletas e irse a Europa para cumplir con algunas responsabilidades profesionales que ya tenía pautadas. Por ello, no fue hasta ayer cuando tuvo la oportunidad de regresar a Miami.

La modelo profesional recientemente realizó una transmisión en vivo a través de la red social de la camarita y estuvo con ‘La Divaza’, siendo así como aprovechó la ocasión para revelar que se había visto con el coach: “Me vi con Romeh”. Sin embargo, el influencer venezolano no dudó en consultarle qué habían hecho y le respondió: “No, nada porque yo me tuve que ir y él se fue a Telemundo, pero fue a buscarme al aeropuerto”.

“Hoy vine a cenar con estas dos personitas que quiero: por ahí mi niño Romeh, la señorita Ariadna. A ver júntense un poquito más es que si no no caben en la toma“, dijo Clovis Nienow tras haber compartido una historia en la red social de la camarita, postal en la que ambos se ven muy pícaros.

Rodrigo Romeh dice lo que busca en una mujer

“Que sea una persona completa, que emocionalmente se sienta ya completa, no que sea perfecta la persona, no es por ahí, sino que de cierta forma no hay una dependencia hacia mí, que me ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay mucha dependencia y esto, entonces si la persona tiene ciertos temas resueltos, pues más bien ya es una compañía, ya es una pareja, son personas que pueden crecer juntos y no tanta toxicidad. Creo que eso”, expresó en el pódcast del venezolano Alejandro Chabán.

