El “plan B” de los Yankees si no logran llegar a un acuerdo por Juan Soto

Juan Soto se ha convertido en la sensación del Bronx esta temporada. El dominicano destaca con los Yankees con promedio de .287, 103 impulsadas y 40 cuadrangulares; esto ha llevado a despertar el interés de la franquicia por retenerlo con un contrato multianual.

Y es que Soto será agente libre a final de la presente campaña. Por lo que si los Yankees quieren mantenerlo en su plantilla, deberán ofrecerle un acuerdo el cual se estima que podría alcanzar los $500 millones de dólares por 12 o más temporadas.

Sin embargo las negociaciones se mantienen un poco lentas mientras la temporada aun está en curso. Y la directiva de los Yankees no se aferra solo a Soto, pues según informa Ken Rosenthal, de The Athletic, los Bombarderos estarían estudiando su “plan B” en caso de no poder llegar a un acuerdo con el joven pelotero dominicano.

Según cuenta el rotativo estadounidense el primer nombre de la lista en caso de que la operación Soto no llegue a buen puerto sería el experimentado tercera base de Alex Bregman.

Alex Bregman es jugador actual de los Houston Astros. Crédito: AP

“Los Yankees de Nueva York podrían buscar opciones en el mercado si fracasan con Juan Soto y eso sería trayendo a Alex Bregman y moviendo a Jazz Chisholm Jr. a la segunda base“, señala Rosenthal.

Bregman en 2020 firmó un contrato con los Astros por cinco temporadas y $100 millones de dólares. Por lo que a final de la presente campaña será agente libre y podrá firmar con cualquier franquicia a sus 31 años.

En 136 encuentros disputados esta zafra el antesalista lleva promedia de .256 con 23 cuadrangulares y 67 impulsadas. Bregman podría ser la solución de los Yankees en la antesala, mientras que el recién llegado desde Miami, Jazz Chisholm, iría a su posición natural en la segunda base. Mientras que Gleyber Torres podría ser el sacrificado en un cambio para obtener algún lanzador o jardinero.

Posible contrato de Juan Soto

La temporada de Juan Soto con los Yankees está siendo una de las mejores de su carrera en Grandes Ligas. Y si el equipo del Bronx llega a ganar la Serie Mundial, el valor del dominicano seguramente subirá.

Actualmente hay varias proyecciones sobre el posible contrato que Soto podría firmar como agente libre. Pues los Yankees no son los únicos interesados en hacerse de los servicios del pelotero, las más modestas señalan un contrato por 14 temporadas y $500 millones de dólares, hasta los $600 millones de dólares por 10 temporadas.

Por el momento no se sabe con exactitud el futuro de Soto. Pues otras franquicias como los New York Mets, Philadelphia Phillies, Los Ángeles Dodgers y hasta los Washington Nationals; han puesto el ojo en el dominicano.

Sigue leyendo:

Las hazañas que consiguió Juan Soto con su cuadrangular número 40 de la temporada

Juan Soto con Yankees: “Mis expectativas son ganar un campeonato”

Fanáticos de Yankees piden al dominicano para 2025