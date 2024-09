Kamala Harris lanza anuncio con mujer violada por su padrastro y embarazada a los 12 años para insistir en compromiso con el aborto

Nueva York – El nuevo anuncio en favor del aborto que la campaña de Kamala Harris y Tim Walz divulgó este miércoles se centra en el caso de una joven violada a los 12 años por su padrastro que pudo interrumpir el embarazo.

El anuncio de campaña, titulado “Monster” (Monstruo), relata en primera persona el caso de Hadley Duvall, una mujer de Kentucky víctima de un patrón de abuso sexual por parte de su padrastro que quedó embarazada de su depredador.

El video destaca cómo Duvall tuvo opciones para interrumpir su embarazo para no volver a ser victimizada; esto, en contraste, con la realidad que enfrentan miles de mujeres actualmente en Estados Unidos luego de que jueces de la Corte Suprema nombrados por el candidato republicano Donald Trump votaran a favor de la derogación de la doctrina Roe v. Wade que protegía el derecho al aborto a nivel nacional.

Tras la decisión del 2022, ha quedado en manos de los estados determinar la legalidad de la práctica. En algunas demarcaciones las decisiones de prohibir el aborto no incluyen excepciones en casos de violación como el de Duvall o incesto.

“Nunca he dormido una noche completa en toda mi vida. Yo tenía 5 años de edad cuando mi padrastro abusó de mí la primera vez. Yo solo sentía que estaba sola en el planeta con un monstruo.Yo tenía 12 cuando me embarazó. Solo recuerdo haber pensado que tenía que salir de mi piel. No puedo ser yo ahora. Como, esto no puede ser todo. Yo no sabia qué hacer. Yo era una niña. Yo no sabía lo que significaba estar embarazada para nada. Pero yo tuve opciones. Debido a que Donald Trump anuló Roe vs. Wade, niñas y mujeres en todo el país han perdido su derecho a escoger, incluso en casos de violación o incesto. Donald Trump hizo esto. El nos quitó la libertad”, expresa Duvelle en el anuncio.

El anuncio incluye la canción de Billie Eilish “When the Party’s Over”. La cantante endosó la candidatura de Harris este martes bajo el argumento de que la demócrata y su compañero de papeleta, Tim Walz, están batallando para proteger los derechos reproductivos. Su amigo y colaborador Finneas se sumó al llamado en respaldo a la dupleta Harris-Walz, porque no se puede dejar que “extremistas controlen nuestras vidas, nuestras libertades y nuestro futuro”.

El lanzamiento del anuncio fue justo después del Día de Registro Nacional de Votantes en el que el Comité Nacional Demócrata (DNC) despegó con la Semana de Acción de Voto Juvenil. Como parte de la iniciativa, se circuló un anuncio para motivar a este sector a que se registre para votar a través de iwillvote.com.

“Monster” será transmitido en televisión nacional durante momentos de gran audiencia, incluyendo los playoffs de WNBA, la temporada premier de Survivor y Good Morning America. También circulará en redes de radiodifusión y cable como Bravo, HGTV e Investigation Discovery, principalmente en estados clave como Pennsylvania para alcanzar audiencias jóvenes y mujeres.

Esta iniciativa para destacar el compromiso de Harris y Walz con el tema del aborto se suma a las expresiones de la vicepresidenta este martes en las que condenó el manejo del caso de Amber Nicole Thurman.

Thurman, de 28 años, falleció en Georgia tras no recibir cuidado médico en un hospital a tiempo tras someterse a un aborto.

