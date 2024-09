Mayela Laguna publica que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, según prueba de ADN

Mayela Laguna, madre de Apolo, reveló que los resultados de una prueba de ADN indican que el niño de cinco años, no es hijo de Luis Enrique Guzmán. Esta noticia ha captado la atención de medios y seguidores, quienes han estado atentos a la situación desde que surgieron rumores sobre la paternidad del pequeño.

Laguna hizo pública esta información en un comunicado que subió a sus redes sociales.

“Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado, el día de hoy, miércoles 18 de septiembre: por tanto, y, en mi pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo, ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales del mi pequeño”, escribió a través de un comunicado.

Laguna expresó su deseo de que este proceso se hubiera manejado en privado, dado que involucra a un menor de cinco años, pero subrayó la importancia de compartir los resultados públicamente debido a que Luis Enrique había iniciado el tema de manera pública.

“Mi pequeño y muy amado hijo es y será mi prioridad absoluta, y continuaré en la lucha, como muchas madres solas lo han hecho siempre“, señaló, refiriéndose al reto de criar a su hijo en solitario.

El comunicado también incluyó un pronunciamiento del abogado de Laguna, el Doctor Porfirio Ramírez Mendoza, quien explicó que, aunque los resultados de la prueba genética son definitivos desde el punto de vista científico, la firma jurídica seguirá trabajando para garantizar los derechos del menor y asegurar su bienestar emocional y psicológico.

Según el abogado, el equipo legal está revisando los dictámenes y continuará con los procedimientos para proteger los intereses del niño.

Laguna hizo un llamado a manejar la situación con el respeto y la humanidad que un niño de cinco años merece, subrayando que su hijo es su mayor prioridad.

“Les ruego, encarecidamente, manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo 5 años“, aseveró.

Finalmente, pidió comprensión y respeto para su hijo Apolo ante esta situación que puede vulnerar su integridad.

“A todas las personas que han referido su cariño y apoyo a mi pequeño y a mi persona, les ruego nos sigan acompañando y abrigando a fin de dar cumplimiento cabal a las indicaciones del abogado (…) Los resultados de las periciales en genética molecular atienden a una cuestión científica, más no jurídica. No obstante, tenemos el derecho procesal de revisar los dictámenes y seguir trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte, en ningún momento, su desarrollo emociona y psicológico”, aseguró.

La relación entre Mayela y Luis Enrique ha sido objeto de especulaciones, especialmente tras el nacimiento de Apolo. Desde entonces, ambos han estado en el centro de un torbellino mediático, alimentado por diversas versiones y comentarios en redes sociales.

Por el momento, Luis Enrique Guzmán no se ha pronunciado al respecto.

