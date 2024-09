Terence Crawford sobre enfrentar a Canelo Álvarez: “Será la pelea más importante del boxeo actual”

Las últimas peleas de Saúl “Canelo” Álvarez no ha sido las más llamativas de su carrera. Jaime Munguía y Edgar Berlanga fueron rivales poco conocidos y fáciles de derrotar para el campeón mundial del peso supermediano.

Sin embargo, esto podría cambiar pronto. Pues se espera que para finales de año o inicios de 2025 el pugilista mexicano podría subir al ring con un boxeador de élite como Terence Craford. El cual viene de convertirse en tetracampeón del mundo y que hasta hace poco también era el campeón indiscutible del peso welter.

Esta posible pelea no tiene fecha definida, sin embargo Crawford ha dejado claro que está ansioso por enfrentar al mexicano. E incluso se especula que la plaza podría ser en Arabia Saudita, pues el jeque Turki Alalshikh podría auspiciar la pelea.

Incluso recientemente en una entrevista para TMZ Sports Crawford habló sobre este gran rumor y las posibilidades de que este gran enfrentamiento se de próximamente.

“Siento que esta es una pelea que dejará un legado. Siento que esta es la pelea más importante del boxeo actual“, describió Crawford cuando se le preguntó su opinión sobre este posible enfrentamiento con Canelo.

Entrenador de Terence Crawford confía en que pueda vencer al Canelo Álvarez. Crédito: Rebecca S. Gratz | AP

Incluso adelantándose a los hechos Crawford confía plenamente que en ese hipotético enfrentamiento ante el campeón mexicano él ganaría sin problema.

“He estado peleando con tipos más grandes toda mi vida. Por supuesto que le ganaré. No tengo ninguna duda de que no le ganaré a nadie con quien me suba al ring”, destacó el experimentado pugilista.

Crawford viene de vencer al uzbeko Israil Madrinov por decisión unánime y así logró arrebatarle el cinturón superwelter de la AMB. Mientras que Canelo también salió victorioso en su última pelea ante Edgar Berlanga y retuvo sus tres cinturones del peso supermediano.

Por ahora no hay una confirmación para una pelea entre ambos. Pero aparentemente las posibilidades son muy altas, aunque Crawford tendría que subir de las 154 a las 168 libras si quiere despojar a Canelo de sus cinturones, o pactar un peso medio, pero sin títulos en juego.

