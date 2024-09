Legisladores hispanos de NY promueven reducir al máximo los costos de los tratamientos contra el asma

Legisladores hispanos de Nueva York están moviendo una nueva legislación para reducir al máximo la carga que significa para algunas familias cubrir los costos de los medicamentos o inhaladores para tratar el asma. La asambleísta Jessica González-Rojas y el senador estatal Gustavo Rivera promueven con carácter de ley eliminar los deducibles, copagos, co seguros o cualquier otro requisito de costo compartido para los tratamientos de esta enfermedad respiratoria.

Cubrir los costos de estos inhaladores por mes, podría llegar hasta los $640 dólares, en algunos casos.

En concreto, la propuesta de ley S9906/A10692 que apenas fue introducida, modificaría la ley de seguros para borrar cualquier requisito de participación de estos pacientes en los costos. Se espera que avance rápidamente y reciba el apoyo de la gobernadora Kathy Hochul.

Una encuesta de KFF de este año, encontró que en el país, el 55% de los adultos están muy o algo preocupados por poder afrontar los costos de los medicamentos recetados para esta dolencia crónica, aunque estas tendencias suelen ser más complicadas en Nueva York, particularmente en las comunidades de color.

“Los inhaladores para el asma no solo son dispositivos que salvan vidas, sino también medicamentos esenciales. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que más de un millón de neoyorquinos, incluidos los niños, que enfrentan este mal respiratorio, puedan acceder a esta herramienta crucial de atención médica”, explicó la asambleísta Jessica González-Rojas, quien representa a Astoria en Queens, una localidad conocida además como el ‘callejón del asma’, por las altas tasas de hospitalización por ataques severos de esta enfermedad.

Un problema que ahoga a El Bronx

Según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH), solo en Nueva York más de 1,4 millones de adultos tienen esta afección. El problema también es frecuente entre los niños.

Por su parte, el senador Gustavo Rivera quien representa el noroeste de El Bronx, donde casi todos los distritos censales han sido designados como comunidades desfavorecidas por la calidad del aire por el Climate Justice Working Group, refirió que se deben utilizar todas las herramientas, para abordar esta grave crisis, que afecta desproporcionadamente a los niños de ese condado y otras comunidades de la Gran Manzana.

“Ningún padre debería tener que gastar cientos de dólares, en un inhalador que puede salvar la vida de su hijo”, aseveró Rivera.

10 personas mueren al día

En enero de 2023, el NYSDOH publicó el Informe ‘Carga del Asma en la Ciudad de Nueva York’ que mostró que El Bronx, tenía una tasa de mortalidad por este padecimiento, sustancialmente más alta que otros condados, así como los porcentajes más elevados de visitas a las emergencias pediátricas.

Minnesota, Washington y Nueva Jersey han aprobado leyes que limitan el costo de los inhaladores para el asma.

En este sentido, Elisabeth R. Benjamin, vicepresidenta de iniciativas sanitarias de la Community Service Society of New York, recordó que estos cuadros no tratados, pone en riesgo innecesariamente la salud de miles de neoyorquinos, especialmente de las comunidades de color o de bajos ingresos”

“Este proyecto de ley inteligente garantizará que la participación en los costos de los seguros nunca sea una barrera para el acceso a inhaladores de soporte vital para quienes los necesitan. Es hora de dejar de ser tacaños, cuando se trata de enfermedades respiratorias en Nueva York”, agregó.

En paralelo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) descubrieron que en 2021, el estado de Nueva York tenía un estimado de 315,000 niños con asma, lo que representaba aproximadamente el 8,9% de los niños del estado.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), en 2022 más de 20 millones de adultos y más de 4,5 millones de niños vivían con esta patología crónica.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han descubierto que este mal mata a unas 10 personas cada día, mientras que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), mata a unas 390 personas cada día y es la sexta causa principal de muerte en Estados Unidos.

El asma y la EPOC también suponen una carga para todo el sistema sanitario. Según los CDC, cada año, el asma es responsable de más de 1,7 millones de visitas a urgencias y de más de 50,000 millones de dólares en costes sanitarios.

¿Qué es el asma?

De acuerdo con los CDC “el asma es una enfermedad crónica que afecta las vías respiratorias. Durante un ataque, los conductos que llevan el aire a los pulmones se inflaman, lo cual hace que sea difícil respirar. Cuando las paredes de las vías respiratorias se inflaman, estos conductos se estrechan, y menos aire entra y sale de los pulmones. Las células de las vías respiratorias pueden producir más mucosidad (un líquido pegajoso y denso) de lo habitual, lo cual puede dificultar más la respiración”.

El dato: