Mauricio Sulaimán reitera su apoyo para mantener el título del Canelo Álvarez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, aseguró que el peleador mexicano y campeón en la división de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no tendrá ningún tipo de obligaciones y tampoco correrá riesgos de que le quiten su cinturón tal y como le ocurrió con la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Izquierdazo, el directivo le brindó su total apoyo al tapatío ante las críticas que ha recibido por no querer aceptar el enfrentamiento contra David Benavídez, generando que el ‘Monstruo Mexicano’ diera el salto de las 168 libras hasta las 175 para intentar hacerse con un cinturón.

“No hay retador oficial en este momento. Repito, acaba de defender su título, vamos a tener la Convención en diciembre y ahí es donde se ven todas las divisiones. Sí, está el récord ahí clarísimo, hemos tenido todo tipo de concesiones por cuestiones de crecimiento del boxeo, del mismo Canelo. Y no hay por qué cambiar”, expresó Sulaimán.

Para finalizar el presidente del Presidente del Consejo Mundial de Boxeo sostuvo que el campeón no tiene ninguna obligación con el organismo de enfrentarse contra el boxeador que ellos decidan y aseguró que jamás lo forzarán a realizar alguna de estas acciones ni lo despojarán de su cetro.

“Nada. Nosotros entendemos el sistema de otros organismos en el que desean forzar cosas que no deben de ser. Si uno compara el rival que le querían imponer para que peleara obligadamente (William Scull) es vergonzoso. En este momento Benavidez, que era el retador oficial, ya subió de peso, está en semi pesado”, enfatizó.

“El Canelo está en una posición en la que debe de buscar las más importantes peleas en un proceso de un trayecto de despedida del boxeo, no sé cuánto durará, pero está pasando por un gran momento su carrera. Y definitivamente hay que hacer cosas que le convengan al boxeo en general y no tratar de inventar poderes que no deben de existir”, concluyó el directivo.

Sigue leyendo:

–¿Cuánto dinero ganó Édgar Berlanga por pelear con Canelo Álvarez?

–Terence Crawford sobre enfrentar a Canelo Álvarez: “Será la pelea más importante del boxeo actual”

–Berlanga se disculpa por la exclusión del himno de Puerto Rico en su pelea ante “Canelo”