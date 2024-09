Se le revienta implante de seno a Consuelo Duval

Consuelo Duval compartió esta dolorosa experiencia a través de sus historias de Instagram. La reconocida actriz, comediante y conductora de televisión explicó que todo comenzó cuando empezó a sentir una serie de dolores en diferentes partes del cuerpo.

“Comencé a sentir dolor en el cuello, la espalda, el hombro, el oído y la cabeza, pero lo minimicé. Luego me fui a Houston a un parque de diversiones con mi hija y cuando me pusieron el soporte de seguridad de uno de los juegos mecánicos me dolió horrible el pecho”, recordó la conductora de Netas Divinas.

“Me regresé aquí a México y el doctor me comentó que se me había reventado un implante y que como el material se había regado pues eso era lo que me ocasionaba las molestias que tenía antes”.

Debido a esta situación, la mexicana decidió someterse a una cirugía en donde se le retiraron los implantes mamarios. Y afirma que esta decisión y este cambio realmente le ha sentado muy bien, a tal punto que se siente más feliz que nunca con su cuerpo tal y cual es.

Por otra parte, vale recordar que hace unos meses atrás conversamos con Consuelo Duval por su papel en la cinta ” Es por su bien”, en la que comparte créditos con Mónica Huarte y Kate del Castillo. Una comedia que está disponible en la plataforma de ViX.

Sigue Leyendo más de Consuelo Duval aquí:

· Consuelo Duval evitó que la empleada que robó su casa fuera a la cárcel

· Consuelo Duval reacciona a fotografía de Danna Paola cuando era niña: “a esa niña yo le cuidé”

· Kate del Castillo, Consuelo Duval y Mónica Huarte nos cuentan cómo fue hacer juntas “Es por su bien”