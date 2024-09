Tekashi le responde a Yailin: “Es mejor ir contra el diablo que contra mí”

Tekashi 6ix9ine le respondió a Yailin La Más Viral, quien lo demandó recientemente por supuesta violencia psicólogica, física y sexual, además lo señala de haber cometido fraude contra ella y haberla explotado laboralmente.

Poco después de que se conociera la noticia de la lucha legal que empezó la dominicana en la ciudad de Miami, el rapero estadounidense lanzó un mensaje en sus historias en Instagram, en el que negó los señalamientos y adelantó que podría actuar en contra de su ex.

Tekashi 6ix9ine le responde a Yailin. Crédito: Cortesía

“La persona que le está aconsejando que es buena idea mentir, que sepa que es mejor ir contra el diablo que contra mí”, escribió en una captura de pantalla en la que se veía una serie de transferencias en las que algunas se veía como destinataria la intérprete de ‘Chivirika’.

En la publicación, Daniel Hernández, nombre de pila del famoso, añadió: “Esto es los Estados Unidos de América, no República Dominicana, allá pueden manipular a la gente y confundirlas con prensa falsa y chisme. Aquí una demanda me la cago encima y después me meo. Mi vida pasada me enseñó que nunca puedes confiar en nadie y tener pruebas para momentos así”.

En las imágenes se veía transferencias de miles y miles de dólares para Yailin La Más Viral.

Este es un nuevo episodio de la mediática relación que los artistas tuvieron y que ahora que se han separado ha tenido varios momentos polémicos.

¿Qué se sabe de la demanda de Yailin La Más Viral contra Tekashi?

En redes sociales y programas como Al Rojo Vivo informaron que la famosa emprendió acciones legales contra su expareja.

El abogado Andrés Toribio es uno de los que ha hablado de este tema. En su cuenta en Instagram, el dominicano dijo: “Yailin La Más Viral, sin darte cuenta, siempre estuvimos de tu lado tan pronto notamos que eras una víctima de violencia, ese antisocial no te mató por la intervención de la PGR y aquellos que asumimos tu protección… me alegra verte fuera del síndrome de la mujer maltratada. Se logró y costó mucho esfuerzo. ¡Hoy no estás muerta!”.

