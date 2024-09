Zuleyka Rivera reveló la causa de su cambio físico

La felicidad y, sobre todo, la tranquilidad, reinan la vida de Zuleyka Rivera. Atrás quedó la presión de ser la número uno en todo y lucir perfecta. En realidad, la perfección no es lo que los demás perciben de ella, sino lo que ella siente al verse y contemplar su vida. Una de amor, de alegría y dicha.

El camino ha sido retador, pero a sus 36 años, la feliz mamá de Sebastián, está donde quiere. Eso se nota y así mismo se lo ha contado a Carlos Adyan en su pódcast ‘No lo cuentes’: “Hace casi tres años, yo creo que luego de la pandemia. La pandemia me dejó un hueco emocional muy fuerte. Cuando empecé a ver que morían tantas personas, incluso personas saludables que hacían ejercicio y hacían dietas, yo dije: ‘¿Qué estoy haciendo con mi vida? Voy a comer lo que me dé la gana, no voy a hacer ejercicio, voy a hacer ¡lo que me dé la gana!'”.

Sus más recientes apariciones en redes han generado curiosidad pues, como suele ocurrir en estos casos, el cambio de imagen siempre es cuestionado y analizado con lupa. La que fuera Miss Universo ostenta más curvitas y ya no es tan obsesiva del gimnasio. La vida le ha enseñado que todo es balance y equilibrio.

“Tres años después me estoy dando cuenta que también es un error. Estoy regresando a lo que era Zuleyka en su momento“, fueron parte de las declaraciones ofrecidas por Carlos, mientras que ella agregó parte de lo que le ha dejado su experiencia: “Valorar, valorar, todos los día de mi vida, ¡valora, valora!”.

“Ella está hermosa, pero la forma de la barriga parece de embarazo”, “Yo la amo y esa pancita parece de embarazada que emoción”, “Lo mismo me preguntaba sobre estar embarazada”, “¿Estás embarazada?”, “Estás hermosa, Zuleyka. Ahora tienes más carne”, “Hermosa, parece que estuvieses en la dulce espera”, “Bella, pero si no estás embarazada tienes que moldear ese cuerpo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en una publicación del 8 de agosto, donde luce un vestido blanco ceñido a su figura.

