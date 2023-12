Zuleyka Rivera sufre fuerte caída y sus fans se preocupan: ‘Casi te matas’

La actriz y presentadora puertorriqueña de televisión Zuleyka Rivera compartió en su cuenta en Instagram un video en el que se ve la fuerte caída que sufrió en Colorado, Estados Unidos, lugar en el que vacaciones.

En la descripción del material audiovisual, la ex reina de belleza afirmó: “Estoy bien… bien adolorida, es divertido decían, tú eres atrevida decían, no lo recomiendo y demás está decir que lo volvería a hacer”.

Las imágenes mostraron cómo el inflable en el que se deslizaba la artista se salió de su lugar y por ende rodó fuertemente por la nieve.

Para muchos, la forma tan abrupta en la que salió disparada pudo haberle ocasionado una grave lesión a la boricua.

Por ese motivo le expresaron su preocupación en miles de comentarios. Algunos de los que se leyeron fueron: “Te pudiste matar o quedar cuadrapléjica. Eso no es chiste”, “Eso no es cómico, cuídate mucho”, “Toda una pro”, “Superpeligroso y más de la forma en la que se dobló, se ríe para no llorar”.

Otros indicaron: “Deberías irte a chequear”, “De ver eso quedé adolorida”, “Diante, nena, gracias a Dios no te pasó nada”.

Un año movido para Zuleyka Rivera

La artista boricua ha tenido un 2023 bastante mediático, debido a su ruptura con DJ Luian, que solo duró unos meses y luego, cuando se dieron una segunda oportunidad, y hasta anunciaron que se casarán.

Pero también ha sido un año importante en lo profesional, debido a que participó en el reality show ‘Secretos de las Indomables 2’, con la plataforma Canela.TV.

“A diferencia de otros proyectos, esto es una serie donde en 10 episodios nos dan la oportunidad de revelarnos tal y como somos, hablando de temas muy personales, cosas de las que, en realidad, no soy muy fanática, no me gusta mucho”, comentó en una entrevista con Primera Hora en agosto.

Además, indicó: “La oportunidad de estar con estas mujeres, de escuchar sus experiencias, cómo reaccionaron, cómo de las cenizas volvieron a tener plumas con colores maravillosos, todas esas cosas me han ayudado a mi crecimiento, y si nos puede ayudar como sociedad, mejor”, añadió.

