Javier Aguirre habla sobre el posible regreso de Carlos Vela a la selección mexicana

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, habló sobre el posible regreso del futbolista Carlos Vela al Tri luego de regresar a Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) y demostrar que todavía tiene las cualidades físicas para mantenerse en un alto nivel competitivo.

Estas declaraciones las realizó ante diversos medios de comunicación en las que destacó que no tiene pensado cerrarle las puertas a ningún jugador siempre y cuando demuestren que están en las mejores condiciones posibles para defender la camiseta del combinado nacional azteca.

“No le cierro la puerta a nadie, ni a nadie. Si son futbolistas, mexicanos, vía nacimiento o naturalización, no me fijo en otras cosas, solamente que tengan buen momento, que quieran estar en la selección, deben tener orgullo. Me da gusto que Carlos vuelva al futbol, nos ha dado muchas alegrías, tiene mucho talento, ojalá que tenga buen regreso e insisto, están las puertas abiertas”, expresó.

Aguirre también habló sobre la situación que atraviesa el guardameta mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien se mostró bastante ilusionado de poder participar en su sexto Mundial de la FIFA y especialmente porque una de las naciones anfitrionas será justamente México.

“La experiencia es un plus que te puede ayudar, no me fijo mucho en las edades sino en la calidad, sobre todo en las ganas que tenemos de estar en la selección, no puede ser un castigo, debe ser un orgullo. Yo dejo a los jugadores que hablen en la cancha, que me demuestren a mí y mi cuerpo técnico que tienen ganas y aún así no puedes traer a todos”, agregó.

En la última convocatoria de la selección mexicana Guillermo Ochoa no estuvo entre los porteros elegidos ante la poca actividad que había registrado en los últimos meses tras su salida del Salernitana. Sin embargo, tras su debut en Portugal demostró que tiene mucho que ofrecer todavía para el Tri con varios parones estelares para darle el triunfo a su nuevo equipo.

