Preocupación en redes por Alejandra Espinoza: ‘No se ve saludable’

Alejandra Espinoza participó este jueves 19 de septiembre en el programa Despierta América para anunciar el regreso de Nuestra Belleza Latina. Sin embargo, muchos se mostraron preocupados por cómo luce la conductora mexicana de televisión.

En la cuenta en Instagram del show matutino de Univision dejaron un video en el que la artista hablaba de este próximo proyecto que asume.

“De la mano de Nuestra Belleza Latina llega este reality donde tú puedes ser una de las chicas ganadoras de un premio de alrededor de $250.000 dólares. Lo único que tienes que tener son más de 21 años, las ganas, la energía, el carácter para poder enfrentarte a un grupo de chicas y visitar univision.com/castings para inscribirte”, dijo.

Pero muchos no se centraron en que Alejandra Espinoza conducirá este reality, sino en la forma en la que luce, que para muchos es alarmante. “¿Estará enferma? No se ve nada saludable”, “Delgadez extrema, preocupante”, “¿Qué le pasó a esta mujer?”, escribieron algunos.

En los mensajes también hubo quienes pidieron respeto a Alejandra Espinoza: “Qué lástima que hoy día se haya perdido la empatía el uno por el otro y lo más triste la crítica entre mujeres. Por favor antes de criticar obsérvate y dale gracias a Dios que estás sana, que lives como quiere y que no eres quien para criticar a ese punto a otro ser humano . No sabemos si esa persona tiene alguna patología o está pasando por un proceso que tú no lo estás pasando , entonces piensa y da gracias a Dios por tu salud y bendice a la persona que pensabas criticar”.

Durante varios meses, la famosa ha sido señalada por su delgadez, pero ella se ha defendido en algunas entrevistas, como la que dio al programa El Gordo y la Flaca en septiembre de 2023.

“Esa es la parte que la gente ve ‘ay, no, que estás muy flaca’, pero también tengo los pies horribles”, comentó acerca de cómo el running ha hecho que pierda peso más rápido.

Sigue leyendo:

· Alejandra Espinoza y su mensaje a quienes critican a su hijo

· Cuando salió de Nuestra Belleza Latina, Clarissa Molina no tenía ni una cama para dormir, hasta que un ángel llegó a su vida

· Giselle Blondet habla de su paso por ‘Nuestra Belleza Latina’: “No fue una experiencia agradable”